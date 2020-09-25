Депата Олександра Юрченка підозрюють у спробі отримати хабар за зміну до законодавства

За народного депутата від фракції «Слуга народу» Олександра Юрченка, якого підозрюють у спробі отримати хабар, внесли заставу у повному обсязі – 3 млн грн. Про це 25 вересня повідомила «Радіо Свобода» із посиланням на речницю Вищого антикорупційного суду Олесю Чемериc.

За словами речниці, за Олександра Юрченка внесли заставу у визначеному судом розмірі ще 24 вересня.

«За нього учора у повному обсязі внесли заставу, ми видали відповідну довідку, і наскільки я розумію, він вже скористався цією довідкою, тобто для пред’явлення у місці, де він утримувався і вийшов з нього. Чи він це так зробив, я не знаю, але мав би так зробити», – розповіла у коментарі речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемериc.

Хто вніс заставу за Юрченка наразі невідомо.

Нагадаємо, що 15 вересня Національне антикорупційне бюро України оприлюднило докази хабарництва нардепа «Слуги народу» Олександра Юрченка. Вони стверджують, що депутат попросив 13 тис. доларів хабаря за внесення пропозицій до законопроекту, а в майбутньому – ще 200 тис. доларів для підкупу народних депутатів, членів комітету.

Після оприлюднення доказів Юрченко написав заяву про вихід з президентської фракції «Слуга Народу». 17 вересня на засіданні Верховної Ради перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук оголосив про виключення Юрченка зі складу фракції. У той же день НАБУ оголосило йому підозру. 21 вересня Вищий антикорупційний суд взяв Юрченка під варту два місяці із моливістю внесення застави

Олександр Юрченко є головою підкомітету з питань поводження з побутовими відходами комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.