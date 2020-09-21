Олександр Юрченко запевняє, що не винен

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепу Олександру Юрченку, якого НАБУ підозрює у хабарництві. Про це повідомила суддя ВАКС під час засідання у понеділок, 21 вересня.

Відповідно до ухвали суду, Юрченка взяли під варту на два місяці. Альтернативою йому призначили заставу у трохи більше 3 млн грн. Прокурори ж вимагали заставу у 6,5 млн грн. На думку прокурорів, саме така застава могла б запобігти спробам Юрченка впливати на свідків чи ховатися від суду і слідства.

Сам Юрченко запевняє, що не винен. За його словами, жодних хабарів він не брав, а навпаки – намагався ліквідувати тіньові схеми.

«Три скликання поспіль не ухвалюється закон про поводження з відходами. Ми розуміємо, скільки мільйонів доларів заробляють ті, хто працює в тіньовій стороні – упаковщики і так далі», – зазначив Юрченко, якого цитує «Бабель».

Також нардеп додав, що саме «ті, хто заробляє» вчинили проти нього наклеп і продовжують свій тиск.

Водночас прокурор розповів, що у Юрченка знайшли незареєстрований пістолет. За його словами, детективи НАБУ 16 вересня помітили на задньому сидінні автомобіля нардепа пістолет та мобільний телефон, але не мали санкції на обшук. Поки прокурори отримували цей дозвіл, детективи охороняли автомобіль. На наступний день до них прийшли Юрченко і його адвокат і намагались відігнати їх від автівки.

Як інформував ZAXID.NET, працівники Національного антикорупційного бюро України декілька днів тому спіймали на великому хабарі помічника депутата Юрченка. Самого парламентаря вважають причетним до злочинної схеми. Правоохоронці стверджують, що депутат попросив надати йому 13 тис. доларів хабаря за внесення пропозицій до законопроєкту, а в майбутньому – ще 200 тис. доларів для підкупу народних депутатів, членів комітету.

15 вересня Юрченко написав заяву про вихід з президентської фракції «Слуга Народу». Раніше Давид Арахамія висловив сподівання, що він передасть йому свою заяву. 17 вересня на засіданні Верховної Ради перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук оголосив про виключення Юрченка зі складу фракції.

17 вересня на хабарництво серед членів президентської фракції відреагував і президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що «кожен посадовець, міністр і депутат має великими літерами десь на собі закарбувати просту істину: якщо вкрав – сядеш, якщо брав хабар – сядеш». Згодом під час пресбрифінгу на Львівщині він сказав, що Юрченко обов'язково сидітиме у в'язниці.

Хто такий Олександр Юрченко

Олександр Юрченко є головою підкомітету з питань поводження з побутовими відходами комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Юрченко раніше очолював Київську міську організацію партії «УКРОП» у 211-му окрузі столиці (Голосіївський район Києва). До парламенту Юрченко потрапив, перейшовши до партії «Слуга Народу». Його, як і ще з десяток депутатів, вважають людьми Ігоря Коломойського у Верховній Раді через попередній політичний та бізнесовий зв'язок з олігархом. Президент Володимир Зеленський вже пообіцяв, що Юрченко «обов'язково сяде».