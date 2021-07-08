На пл. Міцкевича автомобіль Ford Mustang заднім ходом в'їхав у Volkswagen Jetta

У четвер, 8 липня, на площі Міцкевича у центрі Львова 32-річний народний депутат Олександр Юрченко (екс-член фракції «Слуга народу») за кермом Ford Mustang в’їхав у Volkswagen Jetta, а потім напав на його водія.

О 14:10 Олександр Юрченко на Ford Mustang із держномером КА1988СТ (1988 – рік народження Юрченка) заднім ходом виїжджав із паркінгу готелю «Жорж» і в'їхав у Volkswagen Jetta, який їхав по головній дорозі з просп. Свободи в напрямку просп. Шевченка. За кермом Volkswagen'а був 25-річний львів'янин Всеволод Боровець.

Після цього депутат на своєму автомобілі намагався втекти, але не зміг, бо дорога була заблокована іншими машинами, які стояли у заторі. Водій Volkswagen’а Всеволод Боровець почав знімати те, що відбувається на мобільний телефон. Політик у відповідь вирвав йому з рук телефон.

Відео інциденту у Facebook оприлюднив народний депутат Гео Лерос

«Він двічі вдарив мій автомобіль. Перший раз із правого боку, коли виїжджав заднім ходом зі стоянки біля готелю «Жорж», а потім намагався втекти й посунув моє авто другий раз. Але був корок і він не зміг далеко від'їхати. Коли я почав знімати на смартфон, він намагався силою відібрати його у мене. Він поводився неадекватно й агресивно, декілька разів вдарив та штовхнув мене. Казав, що я буду мати проблеми», – розповів у коментарі ZAXID.NET Всеволод Боровець.

Потерпілий також стверджує, що координація рухів чоловіка була порушена. Окрім того, за словами постраждалого, у Юрченка були «ненормальні зіниці». Він розповів, що їх обох доставили на перевірку на стан сп'яніння. За його словами, у Олександра Юрченка експрес-тест показав наявність MDMA, відомого як «екстазі».

У патрульній поліції ZAXID.NET розповіли, що за кермом автомобіля Ford Mustang був 32-річний чоловік. Однак його прізвища називати відмовились. Під час спілкування із ним у патрульних виникла підозра на стан сп'яніння. Його доставили у медзаклада для перевірки на стан наркотичного сп'яніння. Також перевірку пройшов і інший учасник ДТП. Проте інформації про наркотичне сп'яніння водія Ford Mustang у поліції не підтвердили. Усі матеріали справи скерують у суд, який прийме рішення.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, пошкодження автомобілів незначні. Патрульні склали на водія Ford Mustang адміністративний протокол.

Водій Ford напав на водія Volkswagen та відібрав смартфон (фото прінт-скрін Всеволода Боровця)

Згодом народний депутат Гео Лерос опублікував у Facebook результат експрес-тесту на наявність наркотиків у сечі Юрченка. На фото видно, що один із показників тесту є позитивним – видно дві червоні смужки. Однак поліція наразі не підтвердила справжності цього тесту.

Експрес-тест, який нібито належить Юрченку (фото Гео Лероса)

Олександр Юрченко – народний депутат України 9-го скликання від партії «Слуга народу». 14 вересня минулого року його виключили зі фракції «Слуга народу» у Верховній Раді. Як інформував ZAXID.NET, у вересні минулого року НАБУ викрило на хабарі неофіційного помічника депутата Олександра Юрченка з фракції «Слуга народу» Івана Фіщенка. Пізніше НАБУ опублікувало відеоматеріали щодо передачі частини хабара спільникам нардепа від «Слуги народу» Олександра Юрченка. Частина коштів була обіцяна самому нардепу. Генпрокурорка Ірина Венедіктова спочатку з трибуни Ради заявила, що вручити підозру Юрченку неможливо, але пізніше таки підписала підозру нардепу і навіть клопотання про арешт для нього. 17 вересня фракція «Слуга народу» виключила Юрченка зі своїх лав. 21 вересня суд арештував Юрченка із можливістю вийти під заставу у розмірі 31656 грн, а 25 вересня за Юрченка внесли заставу.