Олександр Юрченко заперечив звинувачення у вживанні наркотиків

Народний депутат Олександр Юрченко вперше прокоментував скоєну у Львові ДТП, після якої його запідозрили у вживанні наркотиків. У коментарі ТСН нардеп заперечив звинувачення, додавши, що «не вживав наркотики взагалі ніколи в житті».

Депутат заявив, що «наркомана з нього робить країна», а результати тесту назвав «підробкою на замовлення другої сторони конфлікту». Юрченко продемонстрував два негативні тести на наркотики, які він здав не в день ДТП, 8 липня, а вже через кілька днів після аварії – 10 липня.

У коментарі журналістам нарколог зазначив, що здача аналізів через три доби після ймовірного вживання психотропних речовин не має сенсу, оскільки за цей час залишки речовин виведуться з організму.

Також нардеп стверджує, що водій пошкодженого авто нібито погрожував йому та навіть вдарив дівчину, яка з ним була. Відеодоказів він не надав, але пообіцяв зробити це пізніше, додавши, що дівчина вже написала заяву на водія. Другий учасник ДТП, бізнесмен Всеволодод Боровець, усі звинувачення заперечує.

Нагадаємо, що 8 липня, на площі Міцкевича у центрі Львова народний депутат Олександр Юрченко (екс-член фракції «Слуга народу») за кермом Ford Mustang в’їхав у Volkswagen Jetta, спершу спробував втекти з місця ДТП, а потім напав на іншого водія. Наступного дня медики підтвердили стан наркосп'яніння Юрченка. Опублікований експрес-тест показав наявність в організмі нардепа MDMA, більш відомого як «екстазі».

Голова партії «Слуга народу», перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко закликав Юрченка скласти мандат. Спікер ВРУ Дмитро Разумков заявив, що судове рішення може стати підставою для позбавлення Юрченка мандата