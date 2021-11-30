8 липня Олександр Юрченко спричинив ДТП у центрі Львова і напав на іншого водія

Галицький районний суд Львова не зміг покарати народного депутата Олександра Юрченка, який у липні спричинив аварію в центрі Львова та напав на іншого водія, перебуваючи під наркотиками. Суд визнав недійсним тест на стан наркотичного сп'яніння та закрив справу проти нардепа.

Як повідомляв ZAXID.NET, 8 липня 32-річний народний депутат Олександр Юрченко на автомобілі Ford Mustang виїжджав із паркінгу готелю «Жорж» на пл. Міцкевича у Львові та в'їхав у Volkswagen Jetta, що повертав із просп. Свободи на просп. Шевченка. Після цього нардеп намагався втекти, але не зміг, бо дорога була заблокована іншими машинами, що стояли у заторі.

Водій Volkswagen Jetta почав знімати інцидент на відео. У відповідь політик вирвав із його рук телефон. Патрульні, які приїхали на місце аварії, запідозрили у нардепа наркотичне сп'яніння і відвезли обох водіїв у медзаклад. Наступного дня медики підтвердили стан наркосп'яніння Олександра Юрченка, а опублікований експрес-тест свідчив про наявність в організмі нардепа MDMA, більш відомого як «екстазі». Сам порушник заперечив висновки лікарів і відмовився підписати протокол.

Суд у цій справі відкладали кілька разів, а адвокати нардепа домоглися ще однієї перевірки на стан сп'яніння. У вівторок, 30 листопада, на своїй сторінці у Facebook Олександр Юрченко опублікував копії постанови суду. Під час засідання 29 листопада суддя Христина Мисько визнала, що тест на вміст наркотиків в організмі Юрченка проводили з порушеннями, а самого тесту немає у переліку дозволених для такої перевірки тестів.

Враховуючи це, результат аналізу суд визнав недійсним, а справу проти нардепа закрив у зв'язку з відсутністю складу правопорушення. Після того, як постанову суду опублікують у єдиному реєстрі судових рішень, її можна буде оскаржити в апеляції.

32-річний Олександр Юрченко – народний депутат України 9-го скликання від партії «Слуга народу». НАБУ викрило на хабарі неофіційного помічника депутата Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру нардепу і клопотання про арешт. 17 вересня фракція «Слуга народу» виключила Юрченка зі своїх лав. 21 вересня суд арештував Юрченка із можливістю вийти під заставу у розмірі 31656 грн, а 25 вересня за Юрченка внесли заставу.