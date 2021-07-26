П'яний водій Hyundai Elantra вчинив ДТП на перехресті вул. Мазепи та Тичини

У понеділок, 26 липня, у Львові нетверезий 35-річний львів'янин за кермом Hyundai Elantra вчинив ДТП. У нього виявили 3,35 проміле алкоголю в крові, що майже в 17 разів перевищує допустиму норму. Під час оформлення пропоколів поліцейськими п’яний водій заснув.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що ДТП сталася близько 11:00 на перехресті вулиць Мазепи та Тичини. Там зіштовхнулися автомобілі Hyundai Elantra та Volkswagen Transporter.

35-річний водій Hyundai Elantra завершуючи поворот ліворуч, не встиг вивернути назад кермо, поїхав по колу та спричинив ДТП. У винуватця патрульні виявили ознаки сильного алкогольного сп'яніння. Перевірка на пристрої Drager показала результат 3,35 проміле.

Під час оформлення протоколів за ч. 1 ст. 130 (керування у стані сп'яніння) та ст.124 (порушення ПДР) КУпАП, а також постанови за відсутність посвідчення водія та страхового полісу, водій заснув. Його автомобіль з місця ДТП забрав тверезий водій.