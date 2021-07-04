П'яного 35-річного водія ВАЗ 2109 зупинили в Зимній Воді

У неділю вночі, 4 липня, у селі Зимна Вода біля Львова патрульні зупинили ВАЗ 2109, за кермом якого був 35-річний п’яний водій. Виявилося, що його вже двічі притягували до відповідальності за нетверезе водіння та позбавили водійських прав.

У патрульній поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що 35-річного водія ВАЗ 2109 зупинили вночі у Зимній Воді. Пристрій Drager показав результат 2,54 проміле, що майже в 13 разів перевищує допустиму норму.

Виявилося, що водія вже двічі раніше затримували п’яним за кермом і він позбавлений водійських прав на три роки. Цього разу на водія склали протокол за ч. 3 ст.130 (повторне керування у стані сп’яніння) і винесли постанову за ч 4 ст 126 (керування без документів) КУпАП.

Йому загрожує штраф 51 тис. грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу.

Загалом уночі на 4 липня патрульні склали 17 протоколів на нетверезих водіїв. Зокрема, 10 водіїв буди в стані алкогольного сп'яніння, решта — наркотичного.