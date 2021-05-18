Водій двічі спробував зрушити з місця і двічі очевидці викликали патрульних

Вночі у Львові очевидці помітили водія у нетверезому стані і викликали поліцію. Для уникнення відповідальності він запропонував поліцейським 10 тис. грн хабара. На нього оформили документи і за адміністративним, і за кримінальним кодексом.

За повідомленням патрульної поліції Львова, 17 травня близько 22:00 поліцейських викликали на 8-й Скнилівський провулок, де очевидці помітили нетверезого водія автомобіля Opel Vectra.

«Коли поліцейські приїхали на місце, то автомобіль стояв припаркований. Всередині сидів водій. Він мав ознаки сильного алкогольного сп'яніння. Патрульні 3 батальйону попередили 36-річного керманича про неприпустимість руху у такому стані. Він запевнив, що нікуди вже не поїде», – повідомляє прес-служба патрульної поліції.

Однак за деякий час знову надійшов виклик на те саме місце про те, що водій в'їхав в огорожу. Факт аварії не підтвердився: водій лише виїхав на бордюр. Цього разу поліцейські запропонували водію пройти перевірку на драгері, від якої він відмовився. Під час оформлення протоколу за нетверезе кермування водій запропонував інспекторам 10 тисяч гривень. Попри те, що поліцейські попередили його про кримінальну відповідальність, він продовжував пропонувати їм хабар. На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка оформила матеріали і за ст. 369 ККУ (Пропозиція, обіцянка неправомірної вигоди службовій особі).