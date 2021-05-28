Водій втік з місця події, але за записами камер встановили номери і розшукали порушника

У Львові водій легковика збив двох пішоходів та втік з місця події. Патрульні його розшукали, він був у нетверезому стані і позбавлений водійських прав. Потерпілу 47-річну жінку та 55-річного чоловіка шпиталізували.

ДТП трапилася 28 травня близько 10:30 на нерегульованому переході на перехресті вулиць Пасічна — Голубця. Водій Mazda збив двох людей на пішохідному переході і не зупинившись, покинув місце події. У поліцію зателефонували очевидці, вони дали орієнтування, що авто рухається у напрямку центру вулицею Личаківською.

«За допомогою камер вдалося встановити номерні знаки автомобіля. Орієнтування отримали усі екіпажі 2 батальйону. Автомобіль зупинили на перехресті вулиці Личаківської — площі Митної. 35-річний водій з ознаками алкосп'яніння виявився позбавлений права керування Жовківським судом. Від перевірки на стан сп'яніння він відмовився», – розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.

На водія винесли постанову за керування авто без прав, що передбачає штраф 20 400 гривень. Автомобіль вилучили на арештмайданчик.

Нагадаємо, вчора трапилася схожа ситуація на вул. Лінкольна. Водій Mitsubishi збив на переході двох школярів.