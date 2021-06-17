У крові водія виявили 0,81 проміле алкоголю

Вночі четверга, 17 червня, водій автомобіля Volkswagen Touran на польській реєстрації вчинив ДТП, унаслідок якої загинули двоє людей, повідомило місцеве управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

ДТП сталося поблизу села Михалин Березнівської територіальної громади Рівненського району. 28-річний водій, місцевий житель, на заокругленій ділянці дороги не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де в’їхав у дерева та перекинувся.

Як повідомила поліція Рівненської області, Внаслідок ДТП двоє пасажирів автомобіля Volkswagen Touran, 30-ти та 31-річний жителі села Михалин загинули на місці. 28-річний водій та двоє інших пасажирів – 43-річний та 28-річний чоловіки отримали забої обличчя та тіла, струс головного мозку. Після надання медичної допомоги їх відпустили.

Фото поліції Рівненської області

Як зауважили у поліції, результати огляду водія на стан алкогольного сп’яніння показали, що в його крові було 0,81 проміле алкоголю.