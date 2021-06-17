П’яний водій «євробляхи» скоїв ДТП з двома загиблими на Рівненщині
Усі загиблі в ДТП були пасажирами п’яного водія
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Вночі четверга, 17 червня, водій автомобіля Volkswagen Touran на польській реєстрації вчинив ДТП, унаслідок якої загинули двоє людей, повідомило місцеве управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
ДТП сталося поблизу села Михалин Березнівської територіальної громади Рівненського району. 28-річний водій, місцевий житель, на заокругленій ділянці дороги не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де в’їхав у дерева та перекинувся.
Як повідомила поліція Рівненської області, Внаслідок ДТП двоє пасажирів автомобіля Volkswagen Touran, 30-ти та 31-річний жителі села Михалин загинули на місці. 28-річний водій та двоє інших пасажирів – 43-річний та 28-річний чоловіки отримали забої обличчя та тіла, струс головного мозку. Після надання медичної допомоги їх відпустили.
Фото поліції Рівненської області
Як зауважили у поліції, результати огляду водія на стан алкогольного сп’яніння показали, що в його крові було 0,81 проміле алкоголю.