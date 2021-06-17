На трасі Львів-Краковець бус збив на смерть 38-річного пішохода
Загинув мешканець Тернопільської області
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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Вночі 16 червня на трасі Львів – Краковець загинув 38-річний чоловік. Його збив водій автомобіля Renault.
Аварія трапилася у селищі Івано-Франкове Яворівського району, повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.
«Водій Renault, мешканець м. Львова 1977 року народження, здійснив наїзд на пішохода. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події», – вказано у повідомленні.
Загиблий – мешканець м. Гусятин Тернопільської області 1983 року народження.
Нагадаємо, у ДТП на Львівщині цієї ночі загинули два молоді мотоциклісти.
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