24-річний мотоцикліст в'їхав ззаду у трактор на великій швидкості

Вночі 17 червня неподалік Стрия на Львівщині у ДТП загинув 24-річний мотоцикліст. Він зіткнувся з трактором, який їхав попереду.

ДТП трапилася близько 01:30 поблизу с. П’ятничани, що належить до Стрийської громади, повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА. Водій трактора, 53-річний мешканець с. Летня Дрогобицького району, їхав узбіччям траси Київ – Чоп в напрямку Стрия.

«У попутному напрямку на швидкості в задню частину трактора в'їхав мотоцикліст, який в результаті ДТП загинув на місці. Працівники поліції встановлюють особу загиблого водія мотоцикла», – зазначено у повідомленні.

Згодом у поліції ZAXID.NET уточнили, що загиблому було 24 роки.

Слідчі з’ясовують обставини аварії.

Додамо, що цієї ночі загинув ще один мотоцикліст. На Самбірщині 26-річний чоловік в'їхав у коня.