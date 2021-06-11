Самокати знаходять за 40 кілометрів від Ужгорода

В електричці «Мукачево–Сянки» поліцейські затримали чоловіка, який вкрав з прокату Vevi в Ужгороді електросамокат і намагався перевезти його додому у село Ставне. Поліція затримала чоловіка напівдорозі – під час зупинки поїзда у Великому Березному, що за понад 40 кілометрів від Ужгорода. Від 1 червня, коли у місті запустили мобільний прокат

Про незвичну спробу крадіжки електросамоката у п'ятницю, 11 червня, повідомив журналіст Віталій Глагола. «Чоловік, який працює охоронцем в одній із установ Ужгорода поцупив електросамокат і потягнув його аж в Ставне на Великоберезнянщині. Уявіть здивування власників, коли вони побачили на мапі, що один «маячок» стрімко рухається в сторону Львівської області. Доманинці, Оноківці, Перечин, Зарічово... Поліція перехопила самокат аж на станції у Великому Березному. Хлопці оперативно зреагували і за час короткої зупинки «прочесали» усі вагони і знайшли винуватця», – розповів Віталій Глагола.

Чоловік спершу заявив правоохоронцям, що купив цей самокат за 500 гривень, але згодом зізнався, що таки вкрав його. У поліції Закарпатської області ZAXID.NET підтвердили, що такий інцидент сьогодні вранці справді був. Виявилося, що від 1 червня, коли в Ужгороді запустили сервіс прокату електросамокатів Vevi, уже було близько десяти крадіжок самокатів.

Власники сервісу Vevi пояснюють, що електросамокати легко виявити, оскільки вони обладнані GPS-трекерами, а також спеціальним програмним забезпеченням, яким можна керувати тільки за допомогою мобільного додатку. Тобто крадій самоката фактично не зможе його використати.

«Самокат не включиться для людини, яка його вкрала. Щоб він їздив, потрібно запустити мобільний застосунок та оплатити користування. Це програмне забезпечення вартує більше, ніж сам самокат», – розповідає ZAXID.NET власник Vevi Віктор Жулканич.

Фото Віталія Глаголи

За його словами, компанія була готова до крадіжок. «Це звична практика для подібних сервісів, оскільки люди певного кола не можуть повірити, що електросамокат може просто бути на вулиці. Ми розуміли, що так буде. Зараз вдячні всім, хто допомагає виявляти вкрадені самокати. Часто клієнти повідомляють нам про це, коли бачать наш транспорт в сусідніх до міста селах», – додає Віктор Жулканич.

У компанії зазначають, що контролюють ситуацію та комунікують із правоохоронцями, тож всі вкрадені самокати знайшли, використовуючи GPS-дані.