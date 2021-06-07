Патрульні розшукали дитину за два кілометри від місця зникнення

У неділю, 6 червня, у Львові патрульні розшукали трирічного хлопчика, який грався на дитячому майданчику та від’їхав від мами на самокаті майже на два кілометри.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що інцидент трапився близько 21:00 на Сихові. 40-річна львів’янка, мама хлопчика, розповіла патрульним, що дитина бавилася на дитячому майданчику на вул. Сихівській. Відвернувшись на мить, мама втратила з поля зору сина. 3-річний Віталій поїхав на самокаті у невідомому напрямку. Після години безрезультатних пошуків мама дитини спільно з подругою звернулися за допомогою до поліції.

Патрульні передали орієнтування усім сихівським екіпажам. Дуже швидко один з екіпажів виявив хлопчика на вулиці Вернадського, що майже за два кілометри від місця втечі.

У результаті 40-річну маму з сином відвезли у відділок поліції для надання пояснень.