Дитину передали родичам, з якими поліцейські провели профілактичну бесіду

У п’ятницю, 7 травня, на трасі Львів – Луцьк у селі Вислобоки знайшли 3-річного хлопчика, який зник під час садіння картоплі. Дитину знайшли за 4 км від місця зникнення.

Як повідомили у Нацполіції Львівщини, 7 травня до поліції звернулись очевидці, що побачили на трасі Львів – Луцьк у селі Вислобоки маленького хлопчика без дорослих. На місце одразу приїхали поліцейські, які розпитали дитину як його звати та звідки він прийшов. Поліцейські повернули дитину родичам, які його розшукували.

Хлопчика без супроводу дорослих помітили водії на трасі Львів – Луцьк

Поліцейські встановили, що 3-річний хлопчик разом з дідом та бабою садили картоплю, але дитина без дозволу пішла гуляти та зникла з поля зору. Родичі, помітивши його відсутність, намагалися знайти дитину власними силами, проте безуспішно. Хлопчик пройшов понад 4 км від місця зникнення.

Дитину передали родичам, з якими поліцейські провели профілактичну бесіду.