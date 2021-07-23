Крадений самокат знайшли за 40 км від Ужгорода

Мешканця Закарпаття, який вкрав в Ужгороді прокатний електросамокат і повіз електричкою його в село, засудили до 120 годин громадських робіт. Таке рішення прийняв Ужгородський міськрайонний суд.

53-річного Михайла В., який вкрав з прокату Vevi в Ужгороді електросамокат, затримали ще 11 червня в електричці «Мукачево–Сянки». Чоловік хотів забрати самокат до себе додому – у село Ставне. Поліція затримала його напівдорозі – під час зупинки поїзда у Великому Березному, що за понад 40 кілометрів від Ужгорода.

Ужгородський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у скоєнні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 ККУ (крадіжка) та призначив йому покарання – 120 годин громадських робіт. Запобіжний захід чоловікові не обирали.

Як уточнюється у тексті судового рішення, мешканець села Ставне вкрав прокатний самокат Freego ES-08S, залишений на площі Кирила і Мефодія в Ужгороді. Вартість електросамокату становила 16780 гривень. Його повернули власнику.