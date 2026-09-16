Інцидент стався 14 вересня у селищі Ратне Ковельського району

Дружина 30-річного ветерана Дмитра Находа звинуватила працівників ТЦК у побитті її чоловіка в селищі Ратне Ковельського району. За словами жінки, чоловік вийшов із дому викинути сміття, а його силоміць посадили в бус і побили. Водночас Волинський обласний ТЦК заперечив цю інформацію та опублікував відео з бодікамер військовослужбовців.

Відеозвернення жінки у понеділок, 14 вересня, поширив телеграм-канал «Типове Ратне». Авторка розповіла, що її чоловік служив добровольцем і частково втратив слух, через що отримав третю групу інвалідності. За її словами, Дмитро вийшов із дому винести сміття, коли його нібито затримали працівники ТЦК і без перевірки документів посадили в бус, де побили.

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Далі, як стверджує дружина, ветерана виштовхнули з авто. Коли він намагався сфотографувати номерні знаки буса – військовослужбовці вийшли з автомобіля, душили його та вимагали видалити світлину. Після цього подружжя звернулося до медиків та поліції.

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Жінка також опублікувала кілька відео за участю ТЦК, однак на них зафіксовані інші випадки затримання в Ратному. Це можна побачити, зокрема, по різних локаціях та одягу мобілізованих чоловіків.

У Волинському обласному ТЦК заявили, що 14 вересня військовослужбовці перевірили документи Дмитра Находа. Він показав застосунок «Резерв+» і повідомив, що раніше проходив військову службу, а зараз має відстрочку як людина з інвалідністю. Цю інформацію, за даними ТЦК, підтвердила система «Оберіг».

«Також чоловік попросив, щоб його відвезли до лікарні у Ратне, однак до службового автомобіля його не взяли, оскільки цей транспорт передбачений виключно для супроводу військовозобовʼязаних до ТЦК. Після перевірки документів він самостійно пішов у напрямку лікарні», – повідомили у ТЦК.

У відомстві заперечують, що Дмитро Наход перебував у їхньому автомобілі, а також не підтверджують факти його побиття чи вилучення телефона. На підтвердження своєї версії відомство оприлюднило відео з бодікамер військовослужбовців.

Водночас сам Дмитро Наход у коментарі Hromadske підтвердив, що військові перевіряли його документи, однак заявив, що після цього його все ж силоміць затягнули до автомобіля. За його словами, один із військовослужбовців застосував газовий балончик, після чого двоє інших затягнули його в бус і били.

Наход також стверджує, що відео з його телефона військові видалили, а бодікамери після початкової розмови нібито вимкнули. Після інциденту чоловік звернувся до лікарні та поліції. За словами його дружини, медики зафіксували крововилив в оці та кілька гематом.

Речниця поліції Волині Ольга Бузулук повідомила ZAXID.NET, що матеріали щодо інциденту передали до Державного бюро розслідувань у Львові.