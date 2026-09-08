Інцидент стався 1 вересня у місті Ковель Волинської області

У Ковелі працівники ТЦК мобілізували з приватного подвір’я місцевого жителя. Про інцидент повідомив 3 вересня нардеп Олексій Гончаренко, який заявив про незаконне проникнення на приватну територію та викрадення людини. У Волинському ТЦК натомість стверджують, що чоловік тікав від групи оповіщення та сам забіг у чужий двір.

Олексій Гончаренко, який також є головою тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, написав у тредсі, що представники Ковельського ТЦК увірвалися на приватне подвір’я, винесли звідти чоловіка та «увезли».

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«Це не робота ТЦК. Це викрадення людини і проникнення на приватну територію. Відповідальність за це – не службове розслідування і не догана. Це стаття ККУ і термін», – зазначив нардеп.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Він також опублікував відео з камер спостереження. На них видно, як на подвір’я забігає ковельчанин, а одразу за ним – шестеро військових. Після цього чоловіка виносять до мікроавтобуса ТЦК.

У Волинському обласному ТЦК та СП повідомили ZAXID.NET, що інцидент стався 1 вересня. За їхньою версією, група оповіщення перевіряла у Ковелі військово-облікові дані громадян. Один із чоловіків, побачивши службові автомобілі, спробував уникнути перевірки, почав тікати та забіг на територію чужого подвір’я.

«Саме він першим порушив межі приватної власності, ухиляючись від законних вимог представників групи оповіщення», – заявили у ТЦК.

За інформацією відомства, після встановлення особи чоловіка з’ясувалося, що він порушив правила військового обліку. Його супроводили до службового автомобіля ТЦК.

Під час цього, за даними ТЦК, водій іншого автомобіля, який проїжджав повз, намагався наїхати на військовослужбовців групи оповіщення. Поліцейські почали його переслідувати, однак чоловік зупинився лише тоді, коли заїхав на тупикову вулицю.

На вимоги поліцейських пред’явити документи порушник не реагував і зачинився в автомобілі. Згодом він дістав мисливську рушницю та погрожував її застосувати. Після 20 хвилин переговорів чоловік погодився вийти з автомобіля та передав зброю поліцейським. Його затримали.

За інформацією Волинського ТЦК, обидва чоловіки того ж дня пройшли військово-лікарську комісію, яка визнала їх придатними до військової служби. Після цього їх призвали до однієї з військових частин.

Військовослужбовці та поліцейські під час інциденту не постраждали.

У ТЦК також повідомили, що їхнім представникам провели роз’яснювальну роботу щодо неприпустимості проникнення на приватну територію без відповідних правових підстав.