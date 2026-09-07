Новину та фото поширила низка місцевих медіа

Волинський обласний ТЦК та СП спростував інформацію про мобілізацію чоловіка у костюмі людини-павука, яку 5 вересня поширили телеграм-канали та місцеві медіа. Перевірка встановила, що опубліковані фото та відео були згенеровані штучним інтелектом. Про це ZAXID.NET повідомила пресслужба відомства у понеділок, 7 вересня.

Інформацію про нібито мобілізацію чоловіка у костюмі людини-павука біля ТРЦ «Промінь» у Луцьку 5 вересня поширили телеграм-канали «Чорний лист», «Труха», «Батальйон Монако» та інші. На опублікованому зображенні троє військовослужбовців ведуть чоловіка до білого мікроавтобуса. Новину також поширили місцеві медіа.

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За словами речниці Волинського обласного ТЦК та СП Уляни Кравчук, ця інформація є фейком, а фото та відео з дописів створені за допомогою штучного інтелекту.

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«Інформацію вже перевірила команда VoxCheck за допомогою спеціалізованого інструменту OpenAI для виявлення ШІ-контенту. Встановлено, що зображення та відео мають цифровий водяний знак SynthID, який автоматично додається до згенерованого нейромережею контенту», – зазначила Уляна Кравчук.

Речниця ТЦК закликала критично ставитися до подібних сенсаційних новин і перевіряти інформацію перед поширенням.