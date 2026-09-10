Велосипедиста оточили щонайменше п’ятеро військовослужбовців

У селищі Маневичі Камінь-Каширського району працівники ТЦК із застосуванням сили затримали велосипедиста. Місцевий телеграм-канал стверджував, що мобілізований – неповнолітній. Водночас пресслужба Волинського обласного ТЦК та СП повідомила, що чоловікові 30 років.

Відео затримання 9 вересня опублікував телеграм-канал «Луцьк Труха». Автори допису зазначали, що у Маневичах підлітка зіштовхнули з велосипеда та силоміць посадили в бус ТЦК. На відео видно, що чоловіка оточили щонайменше п’ятеро військовослужбовців. До них підбігла місцева жителька, яка кричала: «Що ви робите, це ж дитина».

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У Волинському обласному ТЦК та СП повідомили ZAXID.NET, що інцидент стався 7 вересня. За їхньою інформацією, група оповіщення рухалася визначеним маршрутом і помітила чоловіка на велосипеді. Побачивши працівників ТЦК, він спробував втекти.

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«Поруч із дорогою перебував інший чоловік, який пред’явив військово-обліковий документ у застосунку “Резерв+” та підтвердив право на відстрочку», – зазначили у ТЦК.

Велосипедист спочатку відмовлявся пред’являти військово-облікові документи. Згодом він повідомив свої дані, після чого працівники ТЦК встановили, що чоловікові 30 років. Також, за даними ТЦК, він порушив правила військового обліку через невчасне прибуття за повісткою та має умовне засудження.

Чоловіка доставили до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії. За результатами огляду його визнали придатним до військової служби. Того ж дня його призвали до одного з навчальних центрів.