Джолі з учасницями Gen.Camp Family в Карпатах

51-річна акторка, режисерка й амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі розповіла про свій третій візит до України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це вона написала в інстаграмі 16 вересня.

У Харкові Джолі поспілкувалася з українськими дітьми та їхніми наставниками.

«У той час, як діти в Україні повертаються до школи на тлі посилених атак на цивільних та інфраструктуру, я відвідала вчителів, тренерів та мешканців, які забезпечують їм безпечні умови для навчання. Харків розташований неподалік від російського кордону й зазнає обстрілів майже щодня, тому класи облаштували всередині станцій метро. Інші школи повністю знаходяться під землею, де маленькі діти вчаться читати на глибині трьох поверхів», – написала акторка.

Вона побувала в Caramel Studio – підземній студії в районі Північної Салтівки, де юні спортсменки тренуються під керівництвом майстрині спорту України зі спортивної аеробіки Тетяни Єрмашкевич.

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Також Джолі відвідала мистецьку студію Aza Nizi Maza, де навчаються діти з особливими освітніми потребами.

Крім того, Анджеліна Джолі побувала в Карпатах, де працює програма психологічного відновлення та підтримки Gen.Camp Family для сімей, чиї батьки повернулися з російського полону.

«Ми поспілкувалися з жінками, які самостійно виховували дітей, одночасно борючись за звільнення своїх чоловіків. Деякі з них чекали чотири роки», – розповіла вона.

Там же 18-річний син Джолі Нокс провів для дітей тренування з муай-тай (або тайський бокс).

Акторка також віддала шану родині загиблого керівника пошукової групи «Плацдарм» Олексія Юкова. 5 серпня він дістав смертельне поранення під час ексгумації тіл на лінії зіткнення.

Джолі закликала підписників стежити за роботою згаданих громадських організацій, які попри обмежені ресурси та складні умови продовжують працювати.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі раніше приїжджала до Львова у 2022 році та відвідала Херсон у 2025 році.