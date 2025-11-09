Анджеліна Джолі зустрілася із дітьми в Херсоні

Американська акторка та посолка доброї волі ООН Анджеліна Джолі, яка нещодавно відвідала Україну, розповіла про свою поїздку до Миколаєва та Херсона. Під час її подорожі була постійна загроза російських дронів, написала Джолі на своїй сторінці в інстаграмі.

За словами акторки, вона відвідала Миколаїв та Херсон, щоб зустрітися з українськими родинами на прифронтових територіях. Під час її візиту Джолі та її команда стикнулися з постійною загрозою застосування ворожих безпілотників.

«Місцеві жителі називають це “людським сафарі”, коли дрони постійно використовуються для відстеження, полювання та тероризування людей. Був момент, коли нам довелося зупинитися та почекати, поки над головою пролетів дрон. Я був у захисному спорядженні, і для мене це було лише кілька днів. Сім'ї тут живуть з цим щодня», – написала Анджеліна Джолі.

У своєму дописі Джолі показала стелу пам’яті загиблим українським військовим, кадри з лікарні та дитсадка в Херсоні, а також, імовірно, архівний кадр зруйнованого обстрілами будинку, завали якого розбирають люди.

Акторка розповіла, що місцеві мешканці перенесли під землю школи, лікарні та дитячі садки. За словами Джолі, їй було «важко, але надихаюче спостерігати за цим». Анджеліна Джолі також написала, що багато людей говорили з нею про психологічний тягар життя під постійною небезпекою, а також про страх бути забутими світом.

«Важко зрозуміти, як у світі з таким сильним дипломатичним потенціалом цивільне населення в Україні, Судані, Газі, Ємені, Демократичній Республіці Конго та багатьох інших місцях страждає щодня – ніби ті, хто при владі, нічого не можуть зробити, щоб припинити ці конфлікти та захистити всіх цивільних осіб однаково», – підсумувала Джолі.

Анджеліна Джолі також відзначила мужність та професійність місцевих організацій та волонтерів, а також тих, хто їх підтримує. У своєму дописі акторка згадала організації «Марш Жінок», Gen.Ukrainian, Fight for Right та Help Ukraine.

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що до України з неанонсованим візитом приїхала американська акторка та посолка доброї волі ООН Анджеліна Джолі. За даними ЗМІ, вона відвідала дитячі медзаклади у Херсоні. Згодом Джолі помітили у Тернополі та Вінниці.

Того ж дня в мережі з’явилась інформація, що співробітники ТЦК на Миколаївщині зупинили кортеж Джолі. Власні джерела у Сухопутних військах розповіли «Суспільному», що військові запросили одного з водіїв акторки до ТЦК, оскільки той є офіцером запасу ЗСУ та мав проблеми з обліковими документами.

Згодом журналісти повідомили, що затриманий ТЦК волонтер з команди Джолі – 33-річний тренер з бойового самбо з Кропивницького Дмитро. Він супроводжував акторку як волонтер від громадської організації, назву якої не уточнюють.