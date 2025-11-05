Анджеліна Джолі відвідала південь України

На Миколаївщині співробітники Територіального центру комплектування зупинили кортеж американської акторки та посолки доброї волі ООН Анджеліни Джолі. Про це у середу, 5 листопада, повідомило «Суспільне» з посиланням на власні джерела у Сухопутних військах.

За інформацію співрозмовника «Суспільного», один з водіїв Анджеліни Джолі – український офіцер запасу. Чоловік мав проблеми з документами і йому запропонували проїхати до територіального центру комплектування у Південноукраїнську.

За даними журналістів, між акторкою та представниками ТЦК не було конфлікту, вона відвідала установу, щоб скористатися вбиральнею.

Додамо, що мережею шириться інформація про нібито мобілізацію водія Анджеліни Джолі. Наразі офіційного підтвердження цьому немає.

За даними місцевого активіста Дмитра Денисюка, у Південноукраїнську розпочали перевірку щодо витоку відео з камер спостереження у ТЦК, які зафіксували візит Анджеліни Джолі до установи.

«Наразі встановлюються обставини та особи, причетні до поширення відео. За попередньою інформацією, перевірка охоплює як працівників ТЦК, так і сторонніх осіб, які могли мати доступ до записів», – написав Дмитро Денисюк.

Як повідомляв ZAXID.NET у середу, 5 листопада, Анджеліна Джолі відвідала прифронтове місто Херсон. За попередньою інформацією, актора прибула на Херсонщину в межах програми благодійної допомоги та відвідала місцеві медустанови.

Нагадаємо, у квітні 2022 року відвідала один з медзакладів у Львові, де поспілкувалась з дітьми, які постраждали від російського ракетного удару по вокзалу в Краматорську. Також посолка доброї волі відвідала одну зі шкіл-інтернатів у Бориславі.