Голлівудська акторка поспілкувалася з дітьми, яких евакуювали до закладу з Луганщини

Голлівудська зірка та посолка доброї волі ООН, яка займається біженцями, Анджеліна Джолі 1 травня відвідала Борислав. Вони привезла подарунки для дітей з вадами опорно-рухового апарату, які навчаються та проходять лікування у навчально-реабілітаційному центрі І-ІІ ступенів «Гармонія».

Як зазначили у Facebook-групі закладу, акторка також поспілкувалася з дітьми, яких евакуювали до закладу з Луганщини.

Як інформував ZAXID.NET, Анджеліну Джолі помітили у кав’ярні «Львівські круасани» поблизу торгового комплексу «Шувар» на Сихові. Пізніше на Facebook-сторінці Укрзалізниці повідомили, що акторка приїхала з гуманітарною місією і прибула на залізничний вокзал Львова, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.

Пізніше вона відвідала у Львові один з медзакладів, де поспілкувалась з дітьми, які постраждали від російської ракети на вокзалі в Краматорську. Окрім того, Анджеліна Джолі відвідала дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яких евакуювали з «гарячих» регіонів України у львівські інтернати.

У п'ятницю, 29 квітня, польські ЗМІ повідомляли, що Анджеліну Джолі бачили в аеропорту у Варшаві. Хоча мета її візиту була невідома, журналісти припустили, що вона приїхала для спілкування з біженцями, які виїхали з України після повномасштабного вторгнення Росії. На початку квітня акторка відвідала в одній із лікарень Рима українських дітей-біженців і закликала зупинити війну в Україні.

За словами офіційного представника ООН Метта Солтмарша, Анджеліна Джолі поїхала в Україну з власної ініціативи, і управління Верховного комісара ООН у справах біженців не має жодного відношення до її візиту. Акторка переймається проблемами біженців уже понад 20 років.