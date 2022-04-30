Квартиру не зняла, то хоч круасан з'їла
Як соцмережі відреагували на приїзд Анджеліни Джолі у ЛьвівОлександра Бодняк, 0
фото Facebook Максима Козицького
До теми
У суботу, 30 квітня, до Львова приїхала зірка світового масштабу, Лара Крофт і Місіс Сміт, – Анджеліна Джолі. Навіть голова ЛОВА Максим Козицький сказав, що її візит був неочікуваним (міський голова Львова Андрій Садовий досі мовчить заскочений), а що вже казати про сихівчан, які зайшли на пообідню каву у «Львівські круасани».
Що Анджеліна Джолі, посолка доброї волі ООН, робила на Львівщині, читайте у новині. А тут пропонуємо вам реакцію соцмереж на візит, що однозначно підняв українцям настрій.
Перше відео зірки львів'яни зробили у кав'ярні на Сихові.
Не могли львів'яни у своїх жартах оминути і теми, що на порядку денному у Львові.
Зірка Анджеліни Джолі мимохіть запалила і зірку поки що невідомого хлопця у білих навушниках.
А далі взагалі понеслось, як Анджеліна по Львівщині.
І наостанок – дуже теплий мем від Руслана Гуменюка. Амінь.
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