Американська акторка та посолка доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала прифронтовий Херсон. Про це повідомляють місцеве видання «Мост» та «Суспільне» з посиланням на джерела.

Точна ціль візиту акторки до прифронтового міста поки що не відома. Попередньо, Анджеліна Джолі приїхала у межах програми благодійної допомоги та побувала у медустановах.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі у квітні 2022 року приїжджала до Львова з гуманітарною місією. Вона відвідала один з медзакладів, де поспілкувалась з дітьми, які постраждали від російської ракети на вокзалі в Краматорську. Також посолка доброї волі відвідала одну зі шкіл-інтернатів у Бориславі.

Після цього Анджеліна Джолі регулярно згадувала Україну на публічних заходах. Зокрема, у травні 2025 року вона згадала вбиту Росією письменницю Вікторію Амеліну під час Каннського кінофестивалю.