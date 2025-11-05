Акторка Анджеліна Джолі приїхала у Херсон із неанонсованим візитом
Це вже другий візит акторки в Україну за час повномасштабної війни
Американська акторка та посолка доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала прифронтовий Херсон. Про це повідомляють місцеве видання «Мост» та «Суспільне» з посиланням на джерела.
Точна ціль візиту акторки до прифронтового міста поки що не відома. Попередньо, Анджеліна Джолі приїхала у межах програми благодійної допомоги та побувала у медустановах.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі у квітні 2022 року приїжджала до Львова з гуманітарною місією. Вона відвідала один з медзакладів, де поспілкувалась з дітьми, які постраждали від російської ракети на вокзалі в Краматорську. Також посолка доброї волі відвідала одну зі шкіл-інтернатів у Бориславі.
Після цього Анджеліна Джолі регулярно згадувала Україну на публічних заходах. Зокрема, у травні 2025 року вона згадала вбиту Росією письменницю Вікторію Амеліну під час Каннського кінофестивалю.