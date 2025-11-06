Співробітники ТЦК затримали волонтера з Кропивницького, який супроводжував Анджеліну Джолі

Під час візиту Анджеліни Джолі до України співробітники Миколаївського ТЦК та СП затримали 33-річного Дмитра з кортежу американської акторки. Ним виявився тренер з бойового самбо та волонтер з Кропивницького Дмитро. Про це у четвер, 6 листопада, повідомили журналісти «Суспільного», які поспілкувалися з братом затриманого Євгеном Пищиковим.

За словами Євгена Пищикова, Дмитро супроводжував акторку як волонтер від громадської організації. Євген стверджує, що чоловік не проходив строкову службу, а 10 років тому закінчив військову кафедру в льотній академії. Крім того, за словами брата, Дмитро через хворобу придатний до служби тільку у тилу й має документи, що це підтверджують.

«Він їхав як волонтер, не охоронець Анджеліни Джолі. Він не в розшуку. В нього захворювання спини, що не може повертатися. Свіже ВЛК 2025 року в нього. Всі документи й волонтерське посвідчення при ньому було. Він придатний для служби в ТЦК та СП і тилових частинах забезпечення», – цитує «Суспільне» Євгена Пищикова.

Дівчина Дмитра Юлія Лотицька каже, що наразі його телефон вимкнений. Востаннє вони спілкувалися ввечері середи, 5 листопада. Дмитро розповів Юлії, що його затримали, коли той супроводжував Анджеліну Джолі у складі її кортежу й він перебуває у ТЦК та СП у місті Вознесенськ Миколаївської області.

«Йому запропонували бути у супроводі Анджеліни Джолі й він погодився. Він публічна людина в нашому місті. З початку повномасштабного вторгнення безпосередньо з військовими працює, купує їм автомобілі, організовує постійні збори. В нього пройдене свіже ВЛК від червня цього року. Має діагноз "анкілозуючий спондиліт" – хронічне запальне захворювання, яке вражає переважно суглоби хребта», – розповіла Юлія Лотицька.

За інформацією «Суспільного», оскільки Дмитро не виходить на зв’язок, Юлія планує поїхати до Вознесенська у ТЦК.

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що до України з неанонсованим візитом приїхала американська акторка та посолка доброї волі ООН Анджеліна Джолі. За даними ЗМІ, вона відвідала дитячі медзаклади у Херсоні.

Ввечері того ж дня з’явилась інформація, що співробітники ТЦК на Миколаївщині зупинили кортеж Джолі. Власні джерела у Сухопутних військах розповіли «Суспільному», що військові запросили одного з водіїв акторки до ТЦК, оскільки той є офіцером запасу ЗСУ та мав проблеми з обліковими документами.