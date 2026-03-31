Фільм «Проєкт Аве Марія», який зараз можна подивитись у кінотеатрах, став найкасовішим фільмом 2026 року станом на кінець березня та найбільш прибутковим в історії Amazon MGMStudios.

За два тижні прокату картина режисерів Філа Лорда і Крістофера Міллера заробила 300 млн доларів, в них 164,4 млн у США та 136,2 – за кордоном. Бюджет фільму «Проєкт Аве Марія» склав 200 млн доларів.

Раян Гослінг грає у фільмі вчителя природознавства, який раптово прокидається на космічному кораблі і нічого не пам’ятає. Проте з часом він розуміє, що має врятувати світ від вимирання. Фільм є екранізацією роману Енді Віра, відомого зокрема за твором «Марсіанин», який раніше екранізував Рідлі Скотт.