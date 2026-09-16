Один з етапів Формули-1

Формула-1 оприлюднила календар на 2027 рік. У новому сезоні заплановано проведення 24 Гран-прі, однак ситуація може змінитися через війну США та Ірану.

Чемпіонат-2027 стартує 12-14 березня в Бахрейні на трасі «Сахір», а завершиться 10-12 грудня на автодромі «Яс Маріна» в Абу-Дабі.

Новий календар має низку особливостей. Зокрема, у Формулу-1 повернуться Гран-прі Туреччини (Стамбул) і Гран-прі Португалії (Портіман). Натомість більше не буде етапу в Нідерландах, а перегони в Барселоні потрапили під ротацію з Бельгією (у 2027 році буде Гран-прі у Спа-Франкоршам). Також збільшиться кількість спринтів – з 6 до 10.

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Повний календар сезону-2027 Формули-1:

14 березня – Гран-прі Бахрейну (Сахір) – зі спринтом

21 березня – Гран-прі Саудівської Аравії (Джидда)

4 квітня – Гран-прі Австралії (Мельбурн) – зі спринтом

11 квітня – Гран-прі Японії (Сузука) – зі спринтом

18 квітня – Гран-прі Китаю (Шанхай)

2 травня – Гран-прі Майамі (США)

23 травня – Гран-прі Канади (Монреаль) – зі спринтом

6 червня – Гран-прі Монако (Монте-Карло) – зі спринтом

20 червня – Гран-прі Португалії (Портімау)

4 липня – Гран-прі Великої Британії (Сільверстоун) – зі спринтом

11 липня – Гран-прі Австрії (Шпільберг)

25 липня – Гран-прі Бельгії (Спа-Франкоршам)

1 серпня – Гран-прі Угорщини (Будапешт)

5 вересня – Гран-прі Італії (Монца) – зі спринтом

12 вересня – Гран-прі Іспанії (Мадрид)

26 вересня – Гран-прі Азербайджану (Баку)

3 жовтня – Гран-прі Туреччини (Стамбул)

10 жовтня – Гран-прі Сінгапуру (Марина-Бей)

24 жовтня – Гран-прі США (Остін)

31 жовтня – Гран-прі Мексики (Мехіко)

7 листопада – Гран-прі Сан-Паулу (Бразилія) – зі спринтом

20 листопада – Гран-прі Лас-Вегаса (США)

5 грудня – Гран-прі Катару (Лусаїл) – зі спринтом

12 грудня – Гран-прі Абу-Дабі (Яс-Марина) – зі спринтом

Нагадаємо, у поточному сезоні Загальний залік пілотів очолює гонщик Mercedes Андреа Кімі Антонеллі (292 очки). У Кубку конструкторів німецька команда випереджає Ferrarі на 145 очок.