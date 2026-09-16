Підрозділ Антона Груніса діяв на Бахмутському та Костянтинівському напрямках

На війні в Україні загинув командир 4-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ генерал-майор Антон Груніс. Про його загибель у середу, 15 вересня, спершу повідомили російські джерела, а згодом інформацію про ліквідацію підтвердив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.

За даними російських ресурсів, Груніс загинув невдовзі після доповіді диктатору Владіміру Путіну про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині. Водночас точні обставини його загибелі спочатку не розголошувалися.

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Бровді згодом заявив, що російського генерала ліквідували військовослужбовці 427-го окремого полку безпілотних систем «Рарог» на тимчасово окупованій території Донецької області.

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«Як людина з угорським прізвищем, народжена в Україні, та воююча з Птахами за Неньку, доповідаю голосом через рота: генерала Груніса “нагородним” відділом відплати Птахів СБС ліквідовано 12 вересня 2026 року у нічному лігві на ТОТ Донецької області», – йдеться у повідомленні.

Російські джерела також повідомляли, що 28 серпня міністр оборони РФ Андрєй Бєлоусов вручив Грунісу «Золоту зірку» героя Росії. Відзнаку йому присвоїли «за мужність і героїзм, проявлені під час виконання військового обов’язку».

4-та окрема мотострілецька бригада, якою командував Груніс, бере участь у бойових діях проти України. Підрозділ діяв, зокрема, на Бахмутському та Костянтинівському напрямках. Бригада була сформована у 2014 році на базі незаконних збройних формувань так званої «ЛНР», зокрема угруповання «Призрак», а згодом увійшла до складу російських регулярних військ. Ще в липні російські військові заявляли про нібито повне захоплення Костянтинівки. Українська сторона ці твердження заперечувала. Сам Груніс пізніше публічно розповідав про перебіг бойових дій у місті.

Груніс закінчив Казанське суворовське училище у 1996 році. Він брав участь у війнах у Чечні та проти Грузії. У 2021 році пішов у запас, але після початку повномасштабного вторгнення повернувся до російської армії.

Бровді також заявив, що Груніс став уже сьомим підтвердженим російським воєначальником рівня командира бригади, дивізії або армії, якого, за його словами, ліквідували військовослужбовці Сил безпілотних систем.

Нагадаємо, у березні 2022 року Генеральний штаб ЗСУ та тодішній радник керівника ОП Олексій Арестович повідомляли про ліквідацію російського генерал-лейтенанта Якова Рєзанцева внаслідок удару по аеродрому в Чорнобаївці.

Однак у липні 2026 року журналісти «Слідства.Інфо» та «Телебачення Торонто» повідомили, що Рєзанцев насправді живий. Про це, за їхніми даними, свідчить листування кримського священника-зрадника Дмітрія Кроткова. Із переписки випливає, що щонайменше з жовтня 2023 року генерал підтримував із ним зв’язок та допомагав організовувати «гуманітарні місії» на тимчасово окуповані території.