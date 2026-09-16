До злочинної діяльності шахрайських кол-центрів залучені десятки тисяч людей

Верховна Рада на засіданні в середу, 16 вересня, ухвалила в цілому законопроєкт №10190 про зміни у Кримінальному кодексі щодо боротьби з шахрайськими кол-центрами. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За це рішення проголосували 313 народних депутатів.

Документ передбачає доповнення Кримінального кодексу новою статтею 190-1 «Електронно-комунікаційне шахрайство». Останнє стосується протиправного збирання, зберігання, обробки та використання персональних даних, інформації, яка містить банківську таємницю. У тому числі йдеться про індивідуальну облікову інформацію, реквізити платіжного інструменту, платіжної картки, код авторизації, з метою заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою з використанням електронної комунікації та/або технічних засобів електронних комунікацій.

Також, Кримінальний кодекс України доповнять новими статтями 255-4 «Створення, керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організацією, а також участь в ній» та 255-5 «Залучення до участі в електроннокомунікаційній шахрайській організації».

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Нагадаємо, 15 вересня президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів підтримати законопроєкт про посилення кримінальної відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів.

Раніше, 2 вересня, президент подав до Ради два законопроєкти стосовно шахрайських кол-центрів та схем із банківськими інструментами, зокрема з «дропами».

4 вересня НАБУ і САП у справі про «кришування» шахрайських кол-центрів викрили п’ятьох учасників злочинної організації, яку, за даними слідства, очолював посадовець Офісу генпрокурора Сергій Кропива. Правоохоронці заявили, що фігуранти отримували хабарі за прикриття кол-центрів та легалізували понад 42 млн грн.

За даними слідства, Кропива був довіреною особою Руслана Кравченка, зокрема контролював ремонт у його незадекларованому будинку в Козині та організовував переліт дружини генпрокурора до Іспанії. Кравченко заперечував свою причетність до «кришування» шахрайських кол-центрів та ставив під сумнів законність обшуків НАБУ і САП.