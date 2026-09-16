Партизани провели диверсію на електропідстанції поблизу підприємства «ВЗПП-Сборка»

Партизанський рух «Атеш» у середу, 16 вересня, заявив про диверсію на електропідстанції поблизу підприємства «ВЗПП-Сборка» у російському Воронежі. За твердженням руху, завод є виробником компонентів для російських ракет і систем протиповітряної оборони.

Агент партизанів тривалий час стежив за об’єктом, аналізував систему охорони та визначав її вразливі місця. Після цього він зміг проникнути на електропідстанцію поблизу заводу та пошкодити основну розподільчу шафу, яка забезпечувала підприємство електроенергією. Після виконання завдання агент залишив місто.

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Підприємство «ВЗПП-Сборка» виготовляє електронні компоненти для російської військової техніки. Зокрема, йдеться про елементи для бортових комп’ютерів і систем навігації ракет Х-101, блоки управління для «Іскандер-К», а також компоненти для радарів і систем управління вогнем комплексів «Панцир-С1».

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За твердженням «Атеш», пошкодження електрообладнання спричинило стрибок напруги та знеструмлення виробничих цехів. У дописі додають, що повноцінне електропостачання підприємства вдалося відновити лише через кілька тижнів.

У «Атеш» також стверджують, що перебої в роботі заводу призвели до затримок із постачанням компонентів для російських ракет та систем ППО.

Нагадаємо, 13 серпня партизани «Атеш» заявили, що вивели з ладу важливу вежу зв’язку російських військових поблизу населеного пункту Пильна на Харківському напрямку. За даними руху, вежа використовувалася для координації окупаційних підрозділів і передачі інформації між командними пунктами. Після її знищення російські військові втратили частину каналів зв’язку, що ускладнило роботу мобільних груп у прикордонній зоні.