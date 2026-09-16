Аварія сталася 15 вересня близько 20:20 у місті Трускавець

У вівторок, 15 вересня, у місті Трускавець припаркований автомобіль наїхав на 36-річного водія. Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці. Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Як йдеться в повідомленні, аварія сталася 15 вересня близько 20:20 у місті Трускавець на Львівщині. 36-річний водій Opel Vectra припаркував авто на ділянці дороги під нахилом та не забезпечив нерухомий стан автівки. Автомобіль, який стояв під нахилом, покотився вперед на спуск. Водій намагався зупинити автомобіль під час руху, проте потрапив під колеса. Внаслідок ДТП 36-річний водій від отриманих травм помер на місці. Обставини події встановлюються.