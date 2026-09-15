НАБУ оголосило підозру колишньому посадовцю «Київського метрополітену»

У вівторок, 15 вересня, Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття колишнього посадовця комунального підприємства «Київський метрополітен» в організації схеми привласнення понад 135 млн грн.

За даними слідчих, наприкінці 2022 року Варшавський метрополітен вирішив безоплатно передати «Київському метрополітену» 60 вагонів метро. За умовами, витрати на страхування та транспортування мав покрити «Київський метрополітен». У 2023 році київське комунальне підприємство оголосило тендери на закупівлю транспортно-експедиційних послуг. Перемогу здобула підконтрольна компанія, яка пропонувала послуги за завищеною вартістю – 190 млн грн.

«Після отримання оплати для приховування злочину кошти з рахунку компанії переказали на рахунки іншої підконтрольної фірми за кордоном. Надалі частину цієї суми сплатили реальному перевізнику, а решту, 137,5 млн грн, учасники схеми залишили собі», – йдеться у повідомленні НАБУ.

НАБУ оголосило підозри експосадовцю КП «Київський метрополітен», трьом працівникам комунального підприємства, директору підконтрольної фірми та двом співорганізаторам схеми. Їм інкримінують привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, що вчинене в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, у січні 2025 року стало відомо, що колишній керівник комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктор Брагінський виїхав з України на підставі підробленого висновку ВЛК. Брагінського підозрюють у неналежному виконанні службових обов’язків, що спричинило підтоплення на ділянці київського метро в межах Оболонсько-Теремківської лінії.