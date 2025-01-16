Правоохоронці прийшли до офісу Брагінського з обшуками

Київська поліція проводить обшуки в офісі колишнього очільника комунального підприємства «Київський метрополітен», який виїхав з України на підставі підробленого висновку ВЛК. У висновку йшлося про «невиліковну хворобу» втікача, повідомили у пресслужбі поліції Києва у четвер, 16 грудня.

Хоч правоохоронці не уточнюють імені фігуранта, колишнім очільником київського метро був скандальний соратник мера Києва Віталія Кличка Віктор Брагінський. Раніше йому повідомили про підозру у службовій недбалості через підтоплення відрізка Оболонсько-Теремківської лінії метро та зупинки там руху потягів майже на рік. Згодом його ще й оголосили в розшук через переховування від органів досудового розслідування.

За даними слідства, колишній посадовець виїхав з України на підставі підробленого висновку військово-лікарської комісії. Коли саме він втік, не уточнюють.

«Рішенням лікарської комісії чоловіка було виключено з військового обліку через нібито наявну невиліковну хворобу», – повідомили у пресслужбі поліції.

За фактом незаконного виїзду Брагінського розпочали кримінальне провадження. Наразі правоохоронці проводять обшук в офісі КП.

Нагадаємо, Віктор Брагінський подав у відставку з поста начальника київського метро 15 березня, після розслідування журналістів про те, що він не задекларував майна на суму понад 50 млн грн. Майно та статки записані на родичів Брагінського, які також брали участь у тендерах «Київського метрополітену».

Зокрема, бухгалтерка сестри Віктора Брагінського вигравала тендери на постачання одягу для працівників метро на 17 млн грн. Конкуренцію їй складало підприємство, яке належить колишньому бізнес-партнеру Брагінського Кирилу Кривцю, та директоркою якого була сестра Брагінського Ганна Феніна. Також до закупівель долучилася і теща Кирила Кривця, яка володіє компанією «Теплоенергоавтоматика» (підприємством, яке займалося будівництвом гілки метро на Виноградар за 360 млн грн).

21 березня 2024 року Брагінський склав депутатський мандат у Київраді.

У листопаді 2024 року Брагінському повідомили про підозру в неналежному виконанні службових обов’язків. Вже в грудні його оголосили у розшук через переховування від слідчих.