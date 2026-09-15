Олександр Aлфьopoв поспілкувався з учасниками дослідження

На території Голосківського кладовища у Львові триває ексгумація останків військових, які загинули в бою 1939 року. Там вже виявили 90 останків, із яких 89 ексгумували, повідомив у вівторок, 15 вересня, Український інститут національної пам’яті.

«Серед них – 7 останків військовослужбовців Вермахту, решта – військовослужбовців Війська Польського», – уточнили в Інституті.

Виявлені останки досліджують фахівці, зокрема антропологи. На місці проведення робіт виявляють також супровідний матеріал.

У могилах знаходять хрестики, монети та інші предмети (фото УІНП)

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Роботи на кладовищі розпочали 25 серпня, вони триватимуть до 2 жовтня. Їх проводить товариство з обмеженою відповідальністю «Українська пам’ять» за участі польських фахівців – співробітників Інституту національної пам’яті Республіки Польща та Вроцлавського медичного університету. До розкопок залучені фахівці львівського підприємства «Доля», яке займається пошуком поховань учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій і політичних репресій.

Кладовище розташоване на території колишнього села Велике Голоско. У вересні 1939 року там точилися бої між підрозділами Вермахту та Війська Польського. Загиблих у бою вояків Війська Польського поховали у братській могилі на території сільського кладовища. У 1958 році село Голоско Велике увійшло до складу міста Львів.