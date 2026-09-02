Перші останки вже передали на ДНК-експертизу

На старому Голосківському цвинтарі у Львові триває пошук останків вояків Війська Польського, які загинули у вересні 1939 року. У середу, 2 вересня, провели першу ексгумацію. Про це повідомив керуючий справами виконавчого комітету ЛМР Євген Бойко.

За його словами, з першого ряду поховань ексгумували останки шести військовослужбовців Війська Польського та семи вояків німецької армії. Біля них знайшли три військові жетони, завдяки яким вдалося ідентифікувати приналежність до армії.

У другому ряду ексгумували останки ще 11 польських солдатів. Їх передали на ДНК-експертизу.

«Особливу увагу приділяють положенню тіл, адже це допомагає зрозуміти характер і обставини поховання. Хаотичне положення тіл може свідчити про те, що загиблих ховали цивільні, а не військові», – додав Євген Бойко.

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Пошуківці дослідили частину першого та повністю відкрили другий ряд поховань. Тут локалізували близько 65–75 окремих поховальних ям. Попереду – дослідження останнього, третього, ряду.

фото зі сторінки Євгена Бойка

Після виявлення людських останків ділянку делікатно розчищають та фотографують. Кістки вилучають та передають на ДНК-експертизу.

Нагадаємо, розкопки розпочалися 25 серпня і триватимуть до початку жовтня. За приблизними оцінками істориків, там очікують знайти останки 100–200 військовослужбовців. Тут поховані загиблі у вересні 1939 року внаслідок боїв між підрозділами Вермахту та Війська Польського.

Роботи спільно проводять фахівці Інституту національної пам’яті Польщі, Українського інституту національної пам’яті, меморіально-пошукового центру «Доля» та Товариства пошуку жертв війни «Пам’ять».