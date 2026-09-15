Трактор марки John Deere

Фінська компанія Reka Rubber Group відкриє у Новоселицькій громаді Чернівецької області промислове виробництво шлангів для транспорту. Проєкт передбачає 5 млн євро інвестицій. У 2026–2027 роках запустять виробничий процес і облаштують 60 робочих місць. Також компанія планує поступово розширювати свої потужності. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко у фейсбуці.

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Підприємство Reka Nova (входить в Reka Rubber Group) постачатиме силіконові трубки для європейських виробників вантажних автомобілів, спеціалізованого транспорту та підприємств суднобудівної галузі. Для цього фірма викупила приміщення старої меблевої фабрики в місті Новоселиця. Зараз триває реконструкція цехів.

У коментарі «Суспільне.Чернівці» голова ради директорів фінського підприємства Маркку Рентто розповів, що Новоселицю обрали через зручну логістику. На виробництві виготовлятимуть силіконові та гумові трубки для систем охолодження двигунів, прокладок, ущільнювачів, амортизаторів, антивібраційних систем для техніки світових брендів.

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Компанія придбала та реконструює приміщення старої меблевої фабрики/«Суспільне.Чернівці»/Андрій Романцов

«Ці трубки зазвичай використовують у важкій техніці, зокрема на вантажівках Volvo, комбайнах і тракторах John Deere, Caterpillar, Claas та багатьох інших», – розповів Маркку Рентто.

Виробництво розвиватимуть у кілька етапів:

у 2026–2027 роках – планують запустити початкові виробничі потужності та створити понад 60 робочих місць. Старт виробничого процесу запланований на січень 2027 року;

у 2028–2029 роках – передбачається розширення виробництва і збільшення кількості працівників до 160.

Зараз підприємство шукає майбутніх співробітників, які невдовзі поїдуть на стажування до Польщі.

За словами Руслана Осипенка, для Новоселицької громади поява такого підприємства – це нові робочі місця та додаткові надходження до бюджету. Окрім того, фінській компанії також запропонували долучатися до інфраструктурних і соціальних ініціатив громади, зокрема ремонту обʼїзної дороги у Новоселиці, реконструкції будівель для проживання ВПО та розвитку ветеранських просторів.

Додамо, що Reka Rubber Group виробляє силіконові та гумові шланги також у Фінляндії та Польщі. Це перший інвестиційний проєкт компанії в Україні.