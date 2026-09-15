Віктор Анушкевичус керував містом у 2006–2015 роках

На 64 році життя помер колишній міський голова Івано-Франківська (2006–2015 роки) Віктор Анушкевичус. Про це у вівторок, 15 серпня, повідомив мер міста Руслан Марцінків.

Віктор Анушкевичус народився у місті Воркута російської республіки Комі. Після закінчення терміну заслання батька – литовця з-під Каунаса, сім'я перебралася на батьківщину матері – до міста Шепетівки Хмельницької області. Там Віктор Анушкевичус закінчив школу та технічне училище, після чого працював фрезерувальником.

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Вищу освіту здобув у Вінницькому політехнічному інституті та після служби в армії в 1988 році переїхав до Івано-Франківська. До 1997 року працював інженером-конструктором на місцевому лісокомбінаті, а також створив приватний кооператив «Рітас».

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У 2002 році Віктора Анушкевичуса обрали депутатом Івано-Франківської міської ради, згодом він приєднався до виборчого блоку партії Віктора Ющенка «Наша Україна» та очолив контрольну комісію міськради з приватизації та оренди комунального майна.

У 2005 році політик став головою обласної організації Української народної партії, а через рік переміг на виборах мера Івано-Франківська, отримавши 50% голосів. У 2008 році депутати від «Нашої України», БЮТ, «Пори» та «Партії регіонів» висловили Віктору Анушкевичуса недовіру через «систематичні порушення регламенту роботи та утиски свободи слова», проте так і не змогли подолати вето міського голови.

Вдруге Віктора Анушкевичуса обрали мером у 2010 році від УНП, а у 2014 році Громадянська мережа ОПОРА визнала Анушкевичуса найпублічнішим міським головою України.

У 2016 році стало відомо, що посадовець не вказав у декларації бізнес своєї дружини, зокрема внески до статутного капіталу фірм на 2,13 млн грн. У відповідь він заявив, що внески в статутний фонд – не є доходами.

У 2007 році Анушкевичус отримав державну нагороду Литви – «Орден Лицаря», а у 2013 році відзнаку Республіки Польща – орден «За заслуги». Під час його каденції у Франківську з’явилися пам’ятники Степану Бандері, Євгену Коновальцю, митрополиту Андрею Шептицькому та королю Данилу Галицькому. Також політик очолював Івано-Франківську обласну федерацію футболу.

У 2015 році Віктора Анушкевичуса на посаді мера Івано-Франківська замінив Руслан Марцінків, який керує містом донині.