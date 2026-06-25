Енкаведисти арештовували прикарпатця 32 рази

На 101 році життя помер ветеран Української повстанської армії Олексій Слижук. Про це у середу, 24 червня, повідомили у Кутській громаді.

Прикарпатець, родом із села Розтоки Косівського району, у 40–50 роках XX століття допомагав воїнам УПА, облаштувавши у своїй хаті аналог сучасного волонтерського штабу, де повстанці могли отримати їжу, одяг та інші необхідні речі.

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Також Олексій Слижук створив у помешканні своєрідний медпункт, куди бійці повстанської армії приходили за ліками. Прикарпатець збирав допомогу переважно для чоти Юрія Ілюка на псевдо Залізняк.

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У липні 2022 року в інтерв’ю «Суспільному» Олексій Слижук розповідав, що пішов у підпілля після окупації краю гітлерівцями, адже не міг вступити до війська через стан здоров’я. За підтримку УПА енкаведисти арештовували Олексія Слижука на псевдо Синиця 32 рази.

У прикарпатця залишилися троє синів, шестеро онуків і четверо правнуків. Ховатимуть ветерана у рідній громаді 26 червня о 9:00.