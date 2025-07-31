Прикарпатку реабілітували у 1954 році

У Бурштині відзначили 100-річний ювілей Парасковії Метинської – зв’язкової УПА, засудженої радянською владою до десяти років таборів за співпрацю з Організацією українських націоналістів та реабілітованої у 1954 році.

Як повідомили в Бурштинській міській раді, Парасковія Метинська народилася 30 липня 1925 року в багатодітній родині в с. Хом’яків (нині с. Березівка) Івано-Франківської області. У 16 років прикарпатка вступила до ОУН і, ставши зв’язковою, передавала штафети у Бурштинському окрузі. Через два роки дівчину схопили енкаведисти і засудили до 10 років позбавлення волі у таборах Республіки Комі.

«Вона витримала важку працю на лісоповалі, холод, цингу і голод. Там же, в Інті, познайомилася з майбутнім чоловіком – Олександром Метинським, теж засудженим. У 1954 році Парасковію Іванівну реабілітували. Відбувши в неволі 8 років, 9 місяців і 23 дні, разом із чоловіком повернулася в Україну», – розповіли в міськраді.

З 1963 року Парасковія Метинська працювала спочатку адміністраторкою готелю, потім – у ремонтному цеху на Бурштинській ТЕС. Вона виховала трьох дітей. Донька прикарпатки – Надія Камрат – працює директоркою дитсадка №6 у Бурштині.