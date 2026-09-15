Нова будівля матиме велике укриття, просторі класні кімнати, актовий і спортивний зали, харчоблок

У Львові майже завершили зводити новий корпус гімназії «Провесінь» на Тракті Глинянському. Нині там понад 400 учнів навчаються у дві зміни. Після реконструкції у навчальному комплексі буде велике укриття та новий харчоблок. Про це у вівторок, 15 вересня, розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

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Нова будівля матиме велике укриття, просторі класні кімнати, актовий і спортивний зали, харчоблок. Там зможуть навчатися понад півтисячі учнів. Площа нового корпусу – близько 2700 м2.

«Є нюанс, адже сам проєкт робили ще до повномасштабного вторгнення. У ньому не було передбачено доступності, якісного укриття, не було з'єднання між приміщенням садочка та гімназії, де зараз діти навчаються у дві зміни. Ми залучили нову команду, яка працює над цим проєктом. Доступність, укриття, прекрасна їдальня та більше просторів», – пояснив Андрій Садовий.

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Весь основний обсяг робіт планують завершити до квітня наступного року. Будівельники припускають, що, можливо, частину навчального процесу в першому півріччі наступного року діти вже зможуть провести в новій будівлі.

Візуалізація нового корпусу

«До ладу буде повністю приведена уся територія біля гімназії та садочка. Облаштують спортивну частину, щоб можна було прийти позайматися батькам, дітям і нашим ветеранам», – додав міський голова.

Зараз у навчальному корпусі вже повністю виконано внутрішні роботи, змонтована система вентиляції, облаштовані санвузли, завершені підготовчі роботи до фарбування стін.

Будівництво нового корпусу гімназії «Провесінь» розпочали 2019 року, однак припинили у 2022 через брак фінансування. Роботи відновили вже за два роки за гроші міського бюджету.