Під час пікету з Андрієм Закалюком комунікував Андрій Годик

Директор департаменту освіти Львівської міськради Андрій Закалюк прийшов під стіни Львівської ОВА з двома ящиками проєктно-кошторисної документації на добудову школи №41 у Брюховичах. Напередодні міськрада отримала від адміністрації лист про те, що для погодження проєкту бракує повного кошторису. Закалюк заявив, що весь пакет документів у міста був, однак про необхідність його додатково подати представники ОВА повідомили лише через кілька тижнів після звернення.

Спочатку на мітинг під ЛОВА планував вийти весь колектив школи на чолі з директором Володимиром Божейком, однак вранці 11 вересня Андрій Закалюк повідомив, що замість колективного мітингу прийде до ЛОВА на одиночний пікет.

Під час пікету до Андрія Закалюка вийшов перший заступник голови Львівської ОВА Андрій Годик. Посадовці потисли руки одне одному, а опісля кілька хвилин обговорювали, чи вчасно міськрада подала документи та хто відповідальний за затримку з їхнім погодженням.

За словами Андрія Закалюка, міськрада подала документи на погодження 21 серпня, після того як отримала експертний звіт щодо проєкту. Він зазначив, що пакет був аналогічним до того, який місто подавало у 2024 році, коли ОВА погодила документацію.

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«Ми подали цей пакет документів і довго не могли отримати відповіді. Нам працівники казали, що вони працюють. Вчора ми отримали від вас відповідь, що бракує власне самого кошторису. Для нас це стало несподіванкою», – сказав Закалюк.

Він наголосив, що працівники департаменту весь цей час контактували з представниками ОВА, однак ніхто не повідомляв, що потрібно додатково надати повну проєктно-кошторисну документацію.

Андрій Годик натомість відповів, що Львівська ОВА не порушувала строків розгляду документів. Він зазначив, що лист міськради датований 21 серпня, але зареєстрували його в адміністрації 25 серпня.

«Ви в листі пишете: “Просимо вас розглянути, затвердити проєктну документацію”. В додатках до даного листа немає жодної проєктної документації, ні посилання на електронну чи будь-яку форму», – сказав Годик.

За його словами, відповідальність за повноту пакета документів лежить на тому, хто його подає.

«Щоб прийняти рішення про розгляд чогось, треба, щоб це “щось” було», – заявив перший заступник голови ОВА.

Годик також запевнив, що школа №41 є пріоритетною для обласної адміністрації. Він зазначив, що на цей об’єкт із державного та обласного бюджетів спрямували понад 200 млн грн.

«І не треба маніпулювати тим, що обласна адміністрація порушила якісь строки, зволікає з чимось», – сказав Годик.

Закалюк у відповідь пояснив, що міськрада не приховувала жодних документів і могла б оперативно їх передати, якби представники ОВА повідомили про їх відсутність.

«Це не є таємна документація, вона є опублікована і буде опублікована у всіх. Ніхто ніякого документу не приховував чи не готовий був дати», – зазначив він.

Після розмови з Годиком Закалюк зайшов до канцелярії ОВА, щоб офіційно передати два ящики проєктно-кошторисної документація по добудові школи в Брюховичах.

Андрій Закалюк приніс усю проєктно-кошторисну документацію. Фото ZAXID.NET

Він пояснив, що для великих за вартістю об’єктів проєктну документацію після проходження експертизи та перед укладенням договору погоджує Львівська ОВА.

За словами Закалюка, щойно місто отримало експертний звіт і повний пакет документів, його одразу скерували до ОВА. Проте до вечора 10 вересня, стверджує посадовець, місто не отримувало ані рішення, ані повідомлення про те, що потрібно донести якісь документи.

«Вчора ми отримали лист, що треба донести проєктно-кошторисну документацію, і сьогодні ми її донесли. І тому звертаємося з проханням погодити її в межах п'яти днів, які визначені законодавством», – сказав директор департаменту освіти.

Він додав, що напередодні місто також надіслало ОВА електронне посилання на весь пакет документів. А саме погодження документації безпосередньо впливає на можливість продовжити будівельні роботи у школі. Без погодження від Львівської ОВА місто не може укласти додаткову угоду з підрядником.

«Враховуючи те, що об'єкт актуальний і важливий, фактично для нас кожен день є важливим», – пояснив Закалюк.

Тоді ж посадовець пояснив журналістам, що метою пікету було привернути увагу до необхідності оперативнішого розгляду документації.

На уточнення, чи була відповідь ОВА фактично відмовою, Закалюк відповів, що так, оскільки в листі адміністрація вказала на відсутність проєктно-кошторисної документації.

«Тут дуже важливо, що ми мали цей пакет документів. І якби нам колеги подзвонили, сказали: “Дивіться, колеги, є ваш пакет документів, але бракує ось цього”, ми би оперативно в той же день донесли. Вони ж є у нас», – зазначив він.

Школу №41 у Брюховичах відкрили у вересні 2026 року після тривалого будівництва. Наразі на території школи також будують окреме укриття. За словами Закалюка, його планують завершити до грудня 2026 року.

Він пояснив, що укриття не передбачили у початковому проєкті школи, який розробляли ще у 2012 році. Коли громада стала замовником робіт, технічно облаштувати укриття безпосередньо в уже збудованій будівлі було неможливо, тому для нього розробили окремий проєкт.

Проєкт розбудови школи №41 у Брюховичах розробила тодішня сільрада. У 2016 році на об'єкті почались роботи. Фінансувати роботи мали з бюджету Брюховичів, держбюджету та бюджету Львова. Однак станом на 2020 рік роботи зупинили через відсутність фінансування з боку Брюховицької селищної ради.

У травні 2020 року уряд ухвалив, що Брюховичі увійдуть до Львівської міської територіальної громади, а відтак місцева сільрада була ліквідована. У 2024 році ZAXID.NET писав, що будівництво школи у Брюховичах планують завершити за 237,5 млн грн.