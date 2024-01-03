Недобудована школа №41 у Брюховичах, що біля Львова

Управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради оголосило тендер на реконструкцію з добудовою школи №41 у Брюховичах. На порталі державних закупівель Prozorro йдеться, що очікувана вартість робіт становить приблизно 237,5 млн грн. При цьому левову частку робіт, 191 млн грн, профінансує Європейський інвестиційний банк. Решту коштів виділять з бюджету Львова. Аукціон розпочнеться 15 січня. Підрядника обиратимуть за критерієм ціни.

Зазначимо, що школа №41 у Брюховичах, що на вул. Макаренка, 19, має два поверхи та цокольне приміщення. Навчальний заклад звели ще у 1937-1938 роках. З того часу у приміщеннях не було капітального ремонту. Наразі на території 3,2 га, крім чинної школи, є їдальня, господарська будівля та недобудований корпус.

У коментарі ZAXID.NET керівник управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради Андрій Закалюк розповів, що з 2016 року на добудову школи №41 витратили 90 млн грн. Він зазначив, що школа завжди була в управлінні Львівської міської територіальної громади.

«Загальна кошторисна вартість об'єкта становить 337 млн грн. Роботи зараз виконані на 90 млн грн. Ми оголосили тендер, бо виграли грант. Влітку 2023 року оголошували тендер на першу чергу, але на нього ніхто не подався. Ми розділили об'єкт на кілька черг будівництва, тому тендер був меншим. Наприклад, ми не включали туди спортивні споруди, але у червні 2023 року ми знали, що отримали грант. Коли ж його отримали, то зрозуміли, що можемо оголошувати тендер на всю суму, щоб завершити всі роботи», – розповів Андрій Закалюк.

Згідно з проектом, школа розрахована на 660 учнів та 130 вчителів. У 2020 році у школі навчались 430 учнів. Підрядник має завершити будівництво навчального корпусу, площа забудови якого становить 4442 м², збудувати котельню, трансформаторну підстанцію; облаштувати площу для урочистих подій, зону відочинку, парковку на 32 місця та сміттєвий майданчик. Підрядник облаштує спортивний комплекс та відпочинкову зону. Крім цього, на території буде навчально-дослідна зона, площею забудови 619,4 м². Після завершення будівельних робіт підрядник закупить шкільні меблі, спортивне обладнання, вуличні меблі тощо. Завершити роботи підрядник має до кінця 2024 року. Термін експлуатації має становити 100 років.

Брюховицька селищна рада ще у 2018 році оголосила тендер на добудову школи. Тоді переможцем стало ТОВ «ХоСаРо», яке мало провести роботи за 91,1 млн грн. Однак у 2021 році угоду із підрядником розірвали. Вже у листопаді 2023 року Адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету (АМКУ) викрила змову на закупівлі щодо реконструкції школи №41. Під час аналізу тендеру АМКУ встановив, що ТОВ «ХоСаРо» змовилось з ПП «Валенс Груп», яке було іншим учасником торгів. Комітет оштрафував кожну компанію на 68 тис. грн.

Аукціон також оголошували 17 січня 2022 року. Тоді очікувана вартість робіт становила майже 155 млн грн. Однак замовник відхилив всі пропозиції учасників. Згодом, 22 червня 2023 року, управління освіти Львівської міськради опублікувало тендер на роботи першої черги з очікуваною вартість у 166,4 млн грн. Аукціон не відбувся, але вже через відсутність пропозицій.

Нагадаємо, що проект розбудови школи №41 у Брюховичах розробила тодішня сільрада ще у 2012 році. У 2016 році на об'єкті почались роботи. Фінансувати роботи мали з бюджету Брюховичів, держбюджету та бюджету Львова. Однак станом на 2020 рік роботи зупинили через відсутність фінансування з боку Брюховицької селищної ради. У травні 2020 року уряд ухвалив, що Брюховичі увійдуть до Львівської міської територіальної громади, а відтак місцева сільрада була ліквідована. Тоді ж під час візиту до школи мер Львова Андрій Садовий повідомив, що на добудову об'єкта бракує близько 100 млн грн. У 2020 році у школу інвестували приблизно 30 млн грн. У 2021 році тодішня очільниця відділу освіти ЛМР Зоряна Довганик повідомляла, що на будівництво школи у бюджеті міста передбачено 25 млн грн. Однак для завершення першого етапу будівництва бракувало ще 23 млн грн.