Так колишня база футбольного клубу на вул. Широкій, 3а виглядає зараз

На території колишньої тренувальної бази футбольного клубу «Карпати» в Брюховичах планують збудувати приватну дитячу школу. Освітній заклад GlobalKids активно рекламує розбудову ділянки на вул. Широкій, 3а. При цьому, документів на ці будівельні роботи міська рада Львова поки що не видавала.

Йдеться про земельну ділянку площею 1,5 га на вул. Широкій, де розташовані адміністративні приміщення і футбольне поле, що багато років орендував ФК «Карпати», а згодом – ФК «Львів». У 2018 році, під час реорганізації та зміни власності клубу, поле перейшло в оренду новоствореного ТзОВ «Спортивно-оздоровчий комплекс “Брюховичі”». У 2019 році Брюховицька селищна рада дозволила приватизувати «Спортивно-оздоровчому комплексу “Брюховичі”» цю та ще дві ділянки, що колись були частиною бази «Карпат» площею майже 0,3 та 0,8 га на вул. Ясній, 43. Право власності за ділянкою 1,5 га компанія зареєструвала у 2020 році, вона належить до земель рекреаційного призначення.

Червоним позначені ділянки, що приватизувало ТзОВ «Спортивно-оздоровчий комплекс “Брюховичі”»

Місцева активістка Брюховичів Юлія Лацик розповіла ZAXID.NET, що кілька тижнів тому на адміністративній будівлі бази на вул. Широкій з’явилися вивіски про те, що невдовзі тут запрацює приватна школа.

«Кілька тижнів тому весь корпус бази завішали плакатами про приватну школу. Я почала шукати, що це за школа і натрапила на оголошення GlobalKids, де вже навіть є якийсь генплан», – розповіла Юлія Лацик.

На сайті приватної львівської школи GlobalKids 1 грудня опублікували рекламне оголошення про новий дитсадок і школу в Брюховичах.

«GlobalKids– інноваційний освітній простір, в якому ваша дитина зможе прожити своє найкраще дитинство від 2-ох років і аж до 9-го класу. Ми працюємо з 2018 року та маємо уже 3 локації у Львові та великі плани на цю локацію у Брюховичах», – ідеться в оголошенні на сайті школи.

Під великими планами, судячи з оприлюдненого генплану ділянки, йдеться про будівництво кількох нових корпусів на території футбольного поля, де планують розмістити навчальний корпус ліцею, кампус на 200 місць та критий спортзал. Саме футбольне поле планують поділити на кілька менших із баскетбольним та футбольними полями, тенісним кортом та волейбольним майданчиком. У наявних адмінкорпусах розмістять дитячий садок, початкову школу та критий басейн, а поруч облаштують автостоянку для персоналу.

Як вдалось з’ясувати ZAXID.NET, GlobalKids орендує в ТзОВ «Спортивно-оздоровчий комплекс “Брюховичі”» майно на вул. Широкій, 3а. У адміністрації школи ZAXID.NET підтвердили, що заклад орендує майно під майбутнє будівництво, однак уточнити інформацію щодо документів на це будівництво пообіцяли пізніше. У відкритих реєстрах інформації щодо видачі містобудівних умов на забудову цієї ділянки також немає.

Приватний заклад освіти «Глобал Кідс» зареєстрований майже 4 роки тому у Львові на вул. Дегестанській, 24. Її власниками є мешканці Сум Надія та Михайло Дубченки. У Львові школа має три локації – на вул. Малоголосківській, 30а, Науковій, 5а та Зеленій, 115а.

За даними аналітичної системи YouControl, «Спортивно-оздоровчий комплекс “Брюховичі”» заснували в червні 2018 року й зареєстрували на вул. Широкій, 3а в Брюховичах. Засновниками компанії тоді були юрист львівського олігарха і екс-власника футбольного клубу «Карпати» Петра Димінського Євген Пакош та мешканець Трускавця Володимир Сьох. Раніше їм належала компанія «Актив-Коплект», відома скандальним будівництвом на вул. Липова Алея, яку у 2018 році в них викупив депутат Львівської міськради Олексій Різник.

У листопаді 2022 року власником «Спортивно-оздоровчому комплексу “Брюховичі”» стало ТзОВ «Корпорація сталого розвитку», а директором – колишній голова страйкому профспілки працівників ФК «Карпати». Своєю чергою «Корпорація сталого розвитку» зареєстрована на вул. Данилишина, 6 у Львові. Її власниками через ГО «Партнерство сталого розвитку» є мешканець Нового Роздолу адвокат Олег Опришко та львів’янин Богдан Гресько.