Йдеться про забудову двох ділянок на вул. Курортній у Брюховичах

Управління архітектури Львівської міськради відмовило у видачі містобудівних умов та обмежень на будівництво двосекційного житлового будинку з підземним паркінгом біля лісу в Брюховичах. Відповідний наказ від 14 грудня опублікували на сайті міськради. Раніше у видачі МУО на цей об’єкт відмовив виконавчий комітет ЛМР, оскільки нове будівництво суперечить генеральному плану Брюховичів.

Йдеться про забудову двох ділянок загальною площею 0,22 га на вул. Курортній у Брюховичах. Ділянки перебувають у приватній власності компанії «Перформенс 2», яка ще у 2021 році звернулася в міську раду за містобудівними умовами. Однак тоді виконком розгляд питання переніс. Забудовник звернувся до Львівського окружного адмінсуду, який у червні 2022 року зобовʼязав міську раду розглянути можливість видачі МУО.

27 червня виконком розглядав це питання зі змінами. У МУО була зазначена висота будинку 15 м, а відсоток забудови – 45%. Втім під час засідання представник забудовника Олег Огородник наполягав, аби міськрада розглянула попередній проект, що передбачав висоту ЖК 18 м. Тоді заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач зазначив, що ще видачі дозволу на будівництво на ділянці встановили паркан, на що представник забудовника відповів, що йому про це нічого не відомо. Тоді виконком у видачі МУО відмовив.

Знову за дозволом на будівництво забудовник звернувся в міську раду 1 грудня 2023 року. Однак управління аріхтектури та урбаністики у видачі МУО відмовило, оскільки за генпланом на цій землі дозволена забудова не має перевищувати 15 м, тоді як в документах «Перформенс 2» йдеться про 19,1 м.

За даними аналітичної системи YouControl, компанію заснували у 2021 році. Тоді серед бенефіціарів були власники «Холдингу емоцій «!Фест» Андрій Худо, Юрій Назарук та Дмитро Герасімов. Зараз же одноосібним власником компанії є львівський підприємець Семен Коритов.