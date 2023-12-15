Історичну віллу на вул. Шевченка, 31 відреставрують і прибудують ліфт

На території колишньої трикотажної фабрики у Львові історичну віллу перебудують під готель. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у пʼятницю, 15 грудня, які планує видати управління архітектури та урбаністики.

Йдеться про віллу ХХ століття, яку використовували для потреб трикотажної фабрики. Зараз будинок є памʼяткою аріхтектури місцевого значення. Ділянка площею 1,23 га, на якій розташована вілла, належить до земель громадської забудови і призначена для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. Земля перебуває в комунальній власності, однак у з 2019 року її орендує ТзОВ «Трикотажна фабрика “Промінь”». Ця ж компанія і звернулася в Львівську міську раду за містобудівними умовами та обмеженнями.

Як пояснив 15 грудня під час засідання виконавчого комітету головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, власники памʼятки розробили професійний проект реставрації вілли під міні-готель з прибудовою ліфта. Цей проект замовник ще має погодити із ЮНЕСКО, адже обʼєкт розташований в межах історичного ареалу.

Візуалізація забудовника

Додамо, що у 2020 році ТзОВ «Трикотажна фабрика “Промінь”» отримало містобудівні умови та обмеження на будівництво 13-поверхового багатофункціонального комплексу з апартаментами на місці виробничих приміщень фабрики, що розташовані поруч із історичною віллою.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Трикотажна фабрика “Промінь”» зареєстроване 20 років тому у Львові на вул. Шевченка, 31. Власниками компанії вказані ужгородці Миколай Михайличенко і Володимир Зінич.

Трикотажну фабрику «Промінь» на вул. Шевченка, 31 відкрили у 1939 році. У 90-х роках фабрика закрилась, однак відновила виробництво у 2012 році.