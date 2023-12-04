Йдеться про ЖК «Галицький Лев» на вул. Пулюя, 40 у Львові

Верховий Суд направив на повторний розгляд справу про будівництво ЖК «Галицький Лев». Державіаслужба оскаржує введення об’єкта в експлуатацію, адже з аеропортом, який розташований неподалік, не погодили висоту всіх секцій ЖК.

Йдеться про будівництво ЖК «Галицький Лев» на вул. Пулюя, 40 у Львові, замовником якого є ТзОВ «Діексбі Інтернешнл», а генпідрядником – ТзОВ «ВБК Технобуд». У 2008 Львівська міська рада видала «Діексбі Інтернешнл» дозвіл на забудову двох ділянок на вул. Пулюя, 34, 36, 38, неподалік львівського аеропорту. Ці ділянки належать ЛОДА й перебувають у користуванні Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу. У 2006 році Міністерство освіти уклало інвестиційний договір із «Діексбі Інтернешнл» Тоді йшлося про будівництво навчально-виробничого комплексу та житлового комплексу.

У 2014 році департамент містобудування Львівської міськради завтердив містобудівні умови та обмеження щодо будівнцитва багатоповерхівки на вул. Пулюя, 40. А у 2016 році забудовник подав до міської інспекції ДАБК Львова декларацію про здачу об’єкта в експлуатацію, однак відповідні сертифікати ДАБК видала у листопаді 2018 року.

У 2018 році Державіаслужба ухвалила рішення про припинення будівництва ЖК «Галицький Лев» на приаеродромній території і щодо замовника, і щодо генпіддрядника, оскільки висота будівель не була узгоджена з Міжнародний аеропортом «Львів» імені Данила Галицького, що розташований поруч, попри те, що аеропорт та «Украерорух» у своїх висновках зауважили, що висота будівель не перешкоджатиме польотам літаків.

Утім в Державіаслужби були зауваження, що забудовник вказав у погоджувальній заявці неправильну адресу та не сплатив збір за погодження будівництва, а також подавав звернення щодо погодження висоти лише на окремі секції, а не на весь житловий комплекс на 15 секцій. Тому Державіаслужба звернулась до суду з вимогою скасувати дію наказів ДАБК про введення будинку в експлуатацію. Після кількох років судового розгляду Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду скасував рішення судів попередніх інстанцій і відправив справу на повторний розгляд.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Діексбі Інтернешнл» зареєстроване понад 17 років тому у Києві. Власниками компанії вказаний громадянин Панами Дієго Жастіно Батіста. А власниками ТзОВ «ВБК Технобуд» є киянин Олексій Соя.