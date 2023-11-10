Йдеться про ділянку площею 0,0556 га на вул. Поповича, 6а, де вже кілька років намагаються збудувати житловий будинок

На вул. Поповича, 6а у Львові, поруч із великим міським бомбосховищем, відновили скандальне будівництво житлового будинку, проти якого виступають мешканці сусідніх будинків. За документами на цій ділянці є приміщення на 216,1 м2, однак по факту ділянка вільна від забудови. 20 листопада в забудовника закінчується термін оренди, тож міська рада не планує його продовжувати. Крім цього, міськрада звернеться в поліцію і прокуратуру, аби зупинити будівельні роботи.

Йдеться про ділянку площею 0,0556 га на вул. Поповича, 6а, неподалік центру Львова. У 2013 році Львівська міська рада передала цю ділянку в оренду на 10 років ТОВ «Біля Цитаделі» для будівництва і обслуговування житлового будинку.

Будмайданчик під забудову почали готувати у 2015 році, однак тоді проти будівництва збунтувалися мешканці сусідніх будинків, збудованих у другій половині ХІХ століття. Люди вважали, що нове будівництво загрожує руйнуванням старим кам'яницям та інженерним мережам під ними. Крім цього, поряд із ділянкою є бомбосховище на 300 людей, облаштоване за радянських часів. Тоді ж, улітку 2015 року будівельники пошкодили електромережу на вул. Поповича.

У січні 2017 року забудовник отримав містобудівні умови та обмеження на будівництво 15-квартирного житлового будинку з вбудованими автостоянками та громадськими приміщеннями. Однак уже в серпні міський голова Львова Андрій Садовий підписав розпорядження про створення комісії, яка мала вивчити ситуацію з забудовою ділянки та запропонувати компромісне з мешканцями рішення. Втім уже в жовтні 2017 року забудовник посеред ночі почав завозити на ділянку будівельну техніку. Тоді будівельні роботи зупинили мешканці та поліція.

Впродовж кількох років будмайданчик був порожнім й ніяких робіт на ньому не відбувалось. 9 листопада 2023 року львівська активістка Ірина Юзик повідомила, що на вул. Поповича, 6а відновили будівельні роботи – робітники почали монтувати фурнітуру під фундамент та заливати бетон. Перехожі викликали на місце поліцію та представників міської ради.

Термін оренди цієї ділянки закінчується 20 листопада 2023 року. Як повідомив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач, місто не буде продовжувати забудовнику договір оренди. Крім цього, він стверджує, що орендар зареєстрував на цій ділянці право власності на споруду, якої по факту немає. У реєстрі нерухомості справді вказано, що за адресою вул. Поповича, 6а ТзОВ «Біля Цитаделі» ще у 2013 році купило та зареєструвало право власності на приміщення площею 216,1 м2.

«За всі ці роки забудовник нічого не збудував на ділянці. Але от цього тижня вирішив активізуватись. Можливо, тому, що на папері тут є право власності на споруди. Хоча станом на вчора жодної будівлі в реальності на цій ділянці не було. Дійсно, забудовник має старий дозвіл на роботи, але цього замало. Він не має повного пакета документів, що дозволяє розпочати роботи. Немає дозволу на порушення благоустрою від райадміністрації, нема паспорта будівництва, що б дало відповідь, що тут узагалі має бути», – зазначив Любомир Зубач.

У прес-службі Львівської міськради додали, що мерія скерує звернення в усі правоохоронні органи щодо розпочатих будівельних робіт, аби їх зупинити.

«Зараз роботи продовжуються, працівники заливають фундамент і їх охороняє охоронна фірма. Ця територія 10 років в оренді. Цього місяця термін оренди у них закінчується. Тому, наше припущення, що орендар намагається створити імітацію нерухомості, адже на цій території нічого немає. По документах зроблених у БТІ шахрайським способом, у них є нерухомість на 216 м2. Тому тепер намагаються створити ілюзію, щоб їм продовжили дозвіл оренди земельної ділянки. Ми надіслали звернення з підписами мешканців, щоб дозволу оренди не продовжувати», – розповіла під час засідання виконавчого комітету ЛМР 10 листопада Ірина Юзик.

За даними аналітичної системи YouControl, упродовж останніх 10 років у ТОВ «Біля Цитаделі» кілька разів змінювались власники. У 2012 році, за півроку до звернення в міськраду за документами на ділянку, його заснували депутат Львівської міськради від ВО «Свобода» Андрій Карбовник та його помічник Юрій Стадник. У 2016 році Андрій Карбовник вийшов із переліку засновників, натомість його частку отримала киянка Оксана Кріль.

Наприкінці липня 2023 року серед власників з’явився львів’янин Богдан Турецький, а на початку червня частки Оксани Кріль та Юрія Стадника перейшли у власність мешканця Білої Церкви Антона Боюханова. Він же став директором компанії. Раніше йому належала київська «Холдингова компанія “Індастріал логістік хаб”», більше бізнесів за ним не зареєстровано.

Крім цього, в Галицькому районному суді розглядалась кримінальна справа щодо колишнього директора ТОВ «Біля Цитаделі» Валентина Солодовника, якого звинувачували в підробці документів під час будівельних робіт на вул. Поповича, 6а у 2015 році. Однак цю справу суд закрив через закінчення термінів давності.