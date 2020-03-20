Трикотажній фабриці дозволили збудувати 13-поверховий комплекс на вул. Шевченка у Львові

На верхніх поверхах будівель облаштують апаратменти

На місці будівель трикотажної фабрики «Промінь» на вул. Шевченка у Львові збудують багатофункціональний комплекс з апартаментами. Відповідні містобудівні умови і обмеження видав виконавчий комітет Львівської міської ради 20 березня.

Трикотажна фабрика «Промінь» отримала містобудівні умови і обмеження на будівництво багатофункціонального комплексу об’єктами ділового, культурного, обслуговуючого, комерційного призначення та апартаментами на вул. Шевченка, 31. Згідно з документами, найвища будівля комплексу матиме 46 метрів, а найнижча – 21,7 м. Будівля розташована в межах історичного ареалу міста.

Це питання раніше виносили на розгляд виконавчого комітету, однак його перенесли через зауваження до висоти будівлі. За словами заступника міського голови з містобудування Любомира Зубача, з'ясувалось, що будинок не буде вищим за існуючі у цьому районі.

«Ми провели аналіз, подивилася вигляд Високого замку, костелу Ольги і Єлизавети та церкви Святого Юра. Найвища будівля цього комплексу є нижчою за ті, що там вже сформовані», – пояснив він.

Керівник міського управління архітектури та урбаністики Антон Коломєйцев зазначив, що забудовник збереже історичну промислову будівлю трикотажної фабрики, яка зараз не використовується, та реставрує її.

На вул. Шевченка, 31 збудують багатофункціональний комплекс з апартаментами

У розмові із ZAXID.NET Антон Коломєйцев розповів, що апартаменти розташують на верхніх поверхах будівель, а на нижніх облаштують офіси, магазини та кафе. Також передбачається облаштування підземного паркінгу. Середня висота комплексу складатиме 8 поверхів, а найвищий будинок матиме 13 поверхів.

За словами головного архітектора Львова, цей проект також передбачає облаштування публічного простору біля нового комплексу з терасами кафе.

Новий копмлекс з апаратментами збудують на вул. Шевченка, 31

Виробничих приміщень трикотажної фабрики «Промінь» у новому комплексі не передбачається.

За даними бізнес-платформи YоuControl, власником ТзОВ «Промінь» є ужгородець Миколай Михайличенко.

Зазначимо, що трикотажну фабрику «Промінь» на вул. Шевченка, 31 відкрили у 1939 році. У 90-х роках фабрика закрилась, однак відновила виробництво у 2012 році.